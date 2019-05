Bergamo | trova 20mila euro al bancomat e li restituisce al proprietario

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Gabriele Laganà I soldi sono statiti da un cittadino presso uno sportello di undi Urgnano, nel Bergamasco. L’uomo ha subito avvertito i carabinieri denunciando l’inusuale situazionemigliaia diabbandonati al, non li prende ma chiama i carabinieri per farli restituire al legittimo. Un gesto di incredibile onestà quello che è stato compiuto ieri da un uomo residente a Urgnano, piccolo comune in provincia di. L’integerrimo cittadino, infatti, si era recato ad uno sportello dell'Atmndosi però dinanzi alla cassa continua aperta. Situazione inusuale e preoccupante. Al suo interno, l’uomo hato banconote ed assegni per un totale di oltre 20 mila, probabilmente non ritirati dalal momento del versamento a causa di un guasto tecnico. L’uomo, con grande senso civico, non ha approfittato della situazione ...

mariamacina : Bergamo, trova 20 mila euro dimenticati al bancomat: chiama i carabinieri e li fa restituire - ippolitipaolo74 : Bergamo, trova oltre 20mila euro al bancomat e li restituisce al proprietario - Paolo885 : Bergamo, trova 20 mila euro 'dimenticati' al bancomat: chiama i carabinieri e li fa restituire -