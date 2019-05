Ballottaggi in Sicilia | trionfa M5S | Lega sconfitta Eletti 33 consiglieri contro 5

Ballottaggi in Sicilia - M5S vince a Caltanissetta e Castelvetrano. A Gela asse Pd-Fi : Vittoria dei pentastellati a Caltanissetta e Castelvetrano. A Gela l’asse Pd-Fi si impone sulla Lega, che perde anche a Mazara

Ballottaggi Sicilia - Di Maio : ci danno per morti - torniamo più forti : Ballottaggi Sicilia, Di Maio: E' sempre cosi'. Ogni volta che ci danno per morti, noi torniamo più forti di prima. Vi avevano raccontato di un crollo.

I risultati dei Ballottaggi delle elezioni amministrative in Sicilia : Si votava in cinque comuni: il M5S ha vinto in due, la Lega in nessuno, l'affluenza è stata molto bassa

Comunali Sicilia - alle 19 affluenza per il Ballottaggio al 32 - 6%. Tredici punti sotto i dati del primo turno : affluenza ancora bassa nei cinque comuni Siciliani dove oggi si vota per i ballottaggi tra i candidati sindaco. Stando alla rilevazione delle 19, poco più del 32,5% degli aventi diritto si è recato di nuovo alle urne, il 13,11% in meno rispetto al primo turno (45,73%). In numeri assoluti, finora hanno votato in 73.893 su 226.546. Lo spoglio inizierà alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi Rispetto al primo turno, l’affluenza più bassa, ...