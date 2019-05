Roma-Juventus | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale

termometropolitico

(Di domenica 12 maggio 2019)inBig match in programma nella 36a giornata della Serie A 2018/2019 è, che si disputerà Domenica 12 maggio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico in: il momento dei giallorossi Capitolo: l’alternanza di vittorie e pareggi nelle ultime giornate di campionato hanno rallentato la rimonta della Lupa verso il quarto posto. Il cammino verso la Champions League è più vivo e acceso che mai, e contro i Campioni d’Italia occorrerà la versione migliore della, per mantenere vivo il discorso europeo. In occasione del big match dell’Olimpico Ranieri schiera i migliori 11 a disposizione. Spazio quindi a Kolarov e Florenzi sulle fasce, con Manolas e Fazio coppia centrale. In panchina siederà Pastore, che lascia spazio a Pellegrini. Zaniolo fa sedere in ...

