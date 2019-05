huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) C’era da aspettarselo. Le fake news stanno inquinando la campagna elettorale per le europee e rischiano di indirizzare il consenso verso direzioni predeterminate. L’ultimo inquietante episodio riguarda le segnalazioni di Avaaz, una Ong che si occupa di campagne sociali, che hanno consentito adi chiudere 23 pagine con quasi 2,5 milioni di follower, che diffondevano fake news e odio in violazione delle regole di quel social e sostenevanoe Cinque Stelle.Ma quelle 23 pagine oscurate potrebbero essere solo la punta dell’iceberg. Ci sarebbero, infatti, 14 sottoreti coordinate che avrebbero violato le regole di. Si tratterebbe in tutto di 104 pagine divise in sei gruppi con un totale di 18,26 milioni di follower e 23,09 milioni di interazioni negli ultimi tre mesi.Dalle prime ricostruzioni, pare che una delle pagine più attive avesse come nome ...

HuffPostItalia : Facebook taglia le web-manine a favore di Lega e M5s - L_Antifascista : RT @HuffPostItalia: Facebook taglia le web-manine a favore di Lega e M5s - BabiZen13 : RT @acotrozzi: Non so più che inventarmi...queste due bimbe non le guarda nessuno...?? CLOE DAKOTA Simil Amstaff Quasi 6 mesi futura taglia… -