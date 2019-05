E’ … perdersi

Galatone - terra di miracoli e bellezze in cui perdersi : Direzione Galatone via rotaie. Ed è già un viaggio stupendo! Risate sganasciate, improvvisate conference call a gran voce, bimbi urlanti. C’è tutta la compilation di Spotify che riecheggia dai cellulari, rigorosamente in modalità non silenziosa.Non è la sobrietà a caratterizzare i miei momentanei coinquilini di vagone. Dall’abbigliamento colorito e griffatissimo a quelle essenze ...

Andrada Lavinia Lacatus : “Sono italiana - ma non ho il passaporto”. Un talento che rischia di perdersi per colpa della burocrazia : Sentirsi italiana italiana nel cuore, ma non essere considerata tale dallo Stato. E’ la storia di Andrada Lavinia Lacatus, ragazzina di 19 anni timida, educata e dal sorriso spontaneo e gioioso. Una grande promessa dell’atletica tricolore, talento naturale della marcia che non può spiccare il volo per colpa della “solita” burocrazia che tante, troppe volte attanaglia il nostro Paese. Andrada (o Lavinia, perché “a ...

Praet all'antidoping dopo Sampdoria-Genoa : usa photoshop per non 'perdersi' festa derby : Mancare nella foto di gruppo post vittoria di un derby può essere imperdonabile. Lo sa bene Dennis Praet , che, al termine di Sampdoria-Genoa , 2-0 per i blucerchiati, ndr,, ha dovuto contenere la sua ...

Fuorisalone last minute : cosa non perdersi nell’ultimo giorno della Design Week : Previsti oltre 1.200 eventi, che come oprmai consuetudine spaziano ben oltre l’arredo Design e vanno dal food all’hi-tech, dall’automotive alla moda...

I racconti dell’Huntington. Voci per non perdersi nel bosco : È disponibile in tutte le librerie I racconti dell’Huntington. Voci per non perdersi nel bosco, il primo libro italiano sull’Huntington che narra le storie di chi ha incontrato la malattia, edito da Franco Angeli e curato dallo psicoterapeuta Gianni Del Rio con la sociologa Maria Luppi e il presidente di Huntington Onlus, Claudio Mustacchi. Una vasta comunità di persone, dal Nord al Sud d’Italia, colpite da una malattia genetica e ...

SCUOLA/ Senza affetto - il pesce di Einstein è destinato a perdersi : Ci sono realtà vive e originali, anche nella SCUOLA statale, che possono dare indicazioni interessanti per tutto il sistema di istruzione