Spagna | morto ex leader Psoe Rubalcaba

Spagna - i genitori del piccolo Julen morto nel pozzo : 'Gli daremo un fratellino' : I genitori del piccolo Julen, il bimbo di due anni morto dopo essere caduto accidentalmente in un pozzo nei pressi di Totalàn, vicino Malaga, in Spagna, per la prima volta hanno parlato della loro situazione, e lo hanno fatto sull'emittente televisiva iberica Antena 3, al programma Espejo Publico. Jose Rosselò, e sua moglie Victoria, sono apparsi alle telecamere ancora estremamente provati da quanto hanno dovuto subire in quelle due settimane di ...