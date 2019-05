Prezzi Carburanti | prosegue la calma sulla rete

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Non si registrano variazioni per iconsigliati deialla pompa per l’8° giorno consecutivo. Le medie dei listini dell’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico elaborati dalla Staffetta vedono la benzina self service a 1,627 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,633, pompe bianche 1,608), diesel a 1,515 euro/litro (invariato, compagnie 1,522, pompe bianche 1,494). Gpl self service a 0,609 euro/litro, servito a 0,643 euro/litro (invariato, compagnie 0,651, pompe bianche 0,632), metano self service 0,998 euro/kg, servito a 0,998 euro/kg (invariato, compagnie 1,013, pompe bianche 0,986), Gnl 0,950 euro/kg (compagnie 0,972 euro/kg, pompe bianche 0,943 euro/kg). L'articololaMeteo Web.

