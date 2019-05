Playoff e Playout Serie D | risultati live a partire da domenica

Serie D - i verdetti dell’ultima giornata e gli accoppiamenti Playoff e playout : Si è conclusa l’ultima giornata di Serie D, la quarta divisione italiana. Emessi i verdetti della stagione tra promozioni, playoff e playout. GIRONE A Lecco promosso in Serie C Sanremo, Savona, Ligorna e Inveruno ai play-off Sestri Levante e Arconatese ai play-out Pro Dronero, Stresa e Borgaro retrocesse in Eccellenza accoppiamenti PLAY-OFF Sanremo – Inveruno Savona – Ligorna accoppiamenti PLAY-OUT Sestri Levante – ...

Serie C - Girone C : il quadro dei Playoff e del playout : Ultima giornata per il Girone C della Serie C. Arrivano i verdetti e si delinea il quadro di playoff e playout della terza Serie del campionato italiano. Juve Stabia promossa in Serie B Trapani al secondo turno fase play-off nazionale Catanzaro al primo turno fase play-off nazionale Catania al secondo turno fase play-off Girone Potenza, Virtus Francavilla, Reggina, Monopoli, Casertana e Rende ai play-off Bisceglie e Paganese ai ...

Serie C - girone B : il quadro di Playoff e playout : Ultima giornata per il girone B della Serie C. Arrivano i verdetti e si delinea il quadro di playoff e playout della terza Serie del campionato italiano. Pordenone promosso in Serie B Triestina al secondo turno fase play-off nazionale Imolese al primo turno fase play-off nazionale Feralpisalò al secondo turno fase play-off girone Monza, Sudtirol, Ravenna, Vicenza, Sambenedettese e Fermana ai play-off Rimini e Virtusvecomp ai play-out Fano ...

Serie C - i verdetti del girone A : Playoff e playout : Ultimi 90 minuti che rispecchiano al meglio un campionato emozionante e ricco di colpi di scena. La 38giornata del girone A di Serie C ha tenuto tutti con il fiato sospeso: corsa promozione, ma non ...

Serie C - il quadro Playoff e playout del Girone A : Si è concluso oggi il Girone A della Serie C. Entella che opera il sorpasso sul Piacenza all’ultimo respiro e vola in Serie B. Delineato il quadro playoff e playout del gruppo A. Virtus Entella promossa in Serie B Piacenza al secondo turno fase play-off nazionale Pisa al primo turno fase play-off nazionale Arezzo al secondo turno fase play-off Girone Pro Vercelli, Siena, Carrarese, Pro Patria, Novara, Alessandria ai play-off Cuneo e ...

Clamoroso in Serie B - Playoff e playout a rischio : i club preparano una rivolta - ennesimo scandalo nel campionato cadetto : Dopo lo scandalo degli ultimi mesi nel campionato di Serie B la parola era passata al campo con partite anche spettacolari dal punto di vista tecnico, adesso un nuovo terremoto rischia di compromettere la regolarità del campionato. Ma facciamo un passo indietro e partiamo dalla situazione del Palermo. Il club rosanero negli ultimi giorni è stato deferito con pesanti accuse di falso in bilancio degli ultimi tre esercizi, e rischia ...

Serie BKT - comunicate le date dei Playoff e dei playout : Serie BKT date playoff e playout – Nella giornata di ieri, a Milano, si è tenuta l’Assemblea di Lega Serie B, alla presenza di 18 club su 19. Dopo le comunicazioni del Presidente Balata in merito all’ultimo Consiglio federale, che ha deliberato all’unanimità l’utilizzo del Var nella fase finale della Serie BKT, si è deciso […] L'articolo Serie BKT, comunicate le date dei playoff e dei playout è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Serie B - stilato il calendario di Playoff e playout : confermato l’uso del Var : Assemblea di Lega B oggi a Milano. Presenti 18 società su 19. Dopo le comunicazioni del Presidente Balata in merito all’ultimo Consiglio federale, che ha deliberato all’unanimità l’utilizzo del Var nella fase finale della Serie BKT, si è deciso il programma dei playoff e dei playout con l’obiettivo di privilegiare la possibilità di coinvolgere il maggior numero possibile di tifosi negli stadi e prevedendo inoltre un congruo ...

Eccellenza e Promozione - ecco gli arbitri di playout e Playoff : ANTONIO ABATE 1971 ISOLA DI PROCIDA Michele Criscuolo Torre Annunziata Vincenzo Sabatino Napoli Gianluca Caianiello Napoli PLAY-OUT PUTEOLANA 1909 MAUED SPORT Gennaro Decimo Napoli Roberto Ferrara ...

Serie B - Balata : "Var anche nei Playoff e playout - da subito" : Mauro Balata, 55 anni Var, sempre più Var. Polemiche a parte, ormai tutti cercano un aiuto dalla tecnologia. E anche la Serie B si è adeguata. Il Consiglio Federale ha dato infatti il via libera all'...

Ufficiale - VAR in Serie B per Playoff e playout : Serie B VAR. “Avremo la Var per tutti i play-off e per il play-out di Serie B“. La notizia è di quelle storiche per il campionato cadetto, che si appresta a seguire quanto avviene nella massima Serie dalla scorsa stagione con l’obiettivo di aiutare l’operato dei direttori di gara nelle decisioni più difificli da prendere […] L'articolo Ufficiale, VAR in Serie B per playoff e playout è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

