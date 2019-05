Maria De Filippi Querela Ex Corteggiatore di Uomini e Donne! Il Comunicato!

Temptation Island : svelate le prime coppie scelte da Maria De Filippi : Temptation Island sta per tornare ed è già iniziato il toto-nome per scoprire quali saranno le coppie che prenderanno parte al reality quest’anno. Ancora una volta Maria De Filippi scegliendo personaggi molto amati dal pubblico, coppie particolari e star di Instagram seguite da milioni di follower. Per ora il cast non è stato ancora ufficializzato, l’unica certezza sembra la conduzione di Filippo Bisciglia, che sarà al timone della versione ...

Amici - Maria De Filippi fa fuori i coach e sceglie nuovi giudici a sorpresa : via al tutti contro tutti : Per la settima puntata del serale in onda sabato 11 maggio in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi ha previsto un format completamente diverso. Con la dipartita dei direttori artistici cessano di esistere anche le squadre, e così i ragazzi rimasti in gara sono uno contro l’altro e gareggiano pe

Maria De Filippi infuriata : 'A Uomini e donne non esiste nessun copione - chi finge lo fa a nome suo' : Maria De Filippi scrive a Dagospia per assicurare che a ' Uomini e donne ' non è esiste alcun copione . La conduttrice è intervenuto sul noto sito diretto da Roberto D'Agostino dopo che in un'altra ...

Annunciata la giuria speciale di Amici di Maria De Filippi dell’11 maggio - anche Emma tra gli ospiti : La giuria speciale di Amici di Maria De Filippi andrà a sostituire Loredana Bertè, assente dalla puntata dell'11 maggio per impegni con il tour di supporto a Libertè che sta conducendo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 in Cosa ti aspetti da me. A sedere sulle poltrone dei giudici saranno due bionde e un conduttore tv molto amato. Si tratta di Mara Venier, che torna in via provvisoria a Mediaset, e di Emma, che invece mancava ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi si sfoga : “Non c’è copione!” : Maria De Filippi a D’Agostino chiarisce: “Dò la mia parola che a UeD…” La puntata di ieri di Live è stata particolarmente accesa per via del talk dedicato al matrimonio della Prati. Tanti gli ospiti invitati dalla d’Urso a dibattere di questo argomento, tra i quali anche Roberto D’Agostino. Proprio quest’ultimo, dopo aver parlato dell’affaire Prati, ha anche fatto una clamorosa rivelazione su ...

Maria De Filippi e Alfonso Signorini possibili nuovi direttori di Canale 5 (RUMORS) : In questi giorni sono finiti al centro dell'attenzione dei giornali due personaggi televisivi di spicco, come Maria De Filippi e Alfonso Signorini. Si tratta di una notizia inaspettata e resa nota dal settimanale 'Oggi', che parlerebbe della possibilità di avere due nuovi direttori di Mediaset, corrispondenti ai nomi della moglie di Maurizio Costanzo e del direttore del giornale 'Chi'. Non è mancata la replica di Signorini che ha smentito ...

Maria de Filippi difende Uomini e Donne : "Denuncio chi dice che è tutto falso" : Quando Maria de Filippi alza la voce per difendere uno dei suoi programmi vuol dire che si sta toccando uno dei suoi diamanti grezzi. E' il caso di Uomini e Donne. La trasmissione del day-time di Canale 5 è stata tirata in ballo ieri sera dal fondatore di Dagospia Roberto d'Agostino durante il talk di Live! Non è la d'Urso dedicato al caso Pamela Prati/Mark Caltagirone.D'Agostino ha citato il programma della De Filippi accreditandola come ...

Maria De Filippi scrive una dura lettera a Dagospia : UeD non si tocca : Maria De Filippi, ora parla lei. Queen Mary in prima linea per difendere Uomini e Donne accusato di far leggere copioni ai partecipanti. La lettera ‘forte’ scritta a Roberto D’Agostino: tutta la verità della conduttrice Giù le mani da Uomini e Donne. Maria De Filippi prende carta e penna e scrive a Dagospia, dopo che […] L'articolo Maria De Filippi scrive una dura lettera a Dagospia: UeD non si tocca proviene da Gossip e ...

Maria De Filippi scrive a Dagospia : 'A Uomini e Donne non esiste un copione' : Dopo aver sentito quello che Roberto D'Agostino ha detto su Uomini e Donne durante l'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso, Maria De Filippi ha deciso di esporsi in prima persona per difendere il suo lavoro e quello delle persone che lavorano con lei. Con una breve lettera che è stata pubblicata integralmente da Dagospia pochi minuti fa, la presentatrice ha smentito la notizia che possa esistere un copione nel suo programma, ed ha chiesto al ...

Maria De Filippi : “Ecco come funziona davvero Uomini e Donne” : “Caro Dago, volevo dirti che posso darti la mia parola (che spero basti…), che a ‘Uomini e Donne‘ non è mai esistito un copione, che chi partecipa non ha indicazioni di scelte da seguire e che se qualcuno finge, finge a nome suo e certo evitando in ogni modo di farsi scoprire dalla redazione che vive come un mantra lo scopo di mantenere sinceri e naturali tutti i partecipanti, tronisti o corteggiatori che siano”. A dirlo ...

Amici - così Gerry Scotti cancella Ricky Martin : il video svela la mossa di Maria De Filippi : Si scaldano i motori di Maria De Filippi in vista della settima puntata di Amici in onda su Canale 5 sabato 11 maggio. Qui si parla dei super-ospiti in studio, non soltanto Mara Venier così come annunciato. Il promo ufficiale della trasmissione ha infatti svelato altri due volti che siederanno i giu

Riki conquista l’America Latina : il pensiero a Maria De Filippi : Riki, Riccardo Marcuzzi di Amici, conquista l’America Latina: nel giorno più importante non dimentica Maria De Filippi Questo è un periodo ricco di soddisfazioni per Riccardo Marcuzzo che, dopo il successo in Italia raggiunto grazie ad Amici di Maria De Filippi, con la sua musica è riuscito a conquistare anche l’America Latina. Il suo ultimo […] L'articolo Riki conquista l’America Latina: il pensiero a Maria De Filippi ...

Angela Di Iorio rivela : “Maria De Filippi? È fredda e distaccata - non possiamo toccarla o salutarla” : “Maria De Filippi è fredda e distaccata“. Con queste parole Angela Di Iorio, l’ex dama di Uomini e Donne Over, ha etichettato la conduttrice televisiva moglie di Maurizio Costanzo. Dopo l’esclusione dal noto programma del pomeriggio di Canale 5, la Di Iorio ha pubblicato qualche giorno fa sui social un lungo post in cui si è scagliata contro la De Filippi e il suo programma: “Io ero un burattino, ma mi sono fermata in tempo” scrive Angela ...

Temptation Island Vip 2019 : Maria De Filippi chiama Ilary Blasi : Maria De Filippi: Ilary Blasi chiamata a condurre Temptation Island Vip Habemus Papam! O conduttrice, sarebbe il caso di dire. Ilary Blasi condurrà Temptation Island Vip 2019. L’annuncio arriva direttamente tra le pagine del settimanale Chi, in edicola a partire da oggi. Certo, la notizia non è ancora stata ufficializzata dai canali ufficiali della trasmissione, ma pare proprio che Maria De Filippi abbia scelto di puntare tutto sulla ...