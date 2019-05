M5S in piazza contro la violenza di genere

Salvini in piazza a Salerno - M5S sulle barricate : no al comizio : Sarà probabilmente il maltempo di una primavera che sa di autunno a sbrogliare la matassa. Come un deus ex machina, la pioggia potrebbe mettere fine alla querelle sulla concessione di piazza...

'Vela' della Lega in piazza delle Carceri - La Vita - M5S - : 'Chi l'ha autorizzata contro la legge'? Parcheggiata davanti al Castello dell'... : La propaganda politica deve rispettare la legge e stare lontana dai monumenti anche con un ministro che viene in visita in città'.

Piazzapulita - Formigli manda in onda Di Battista dalla Gruber : i 39 secondi che affondano il M5S : Pochi secondi per mettere in grosso imbarazzo Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e il Movimento 5 Stelle. A Piazzapulita su La7 Corrado Formigli manda in onda un video "d'archivio" di Otto e mezzo, maggio 2018. In studio Dibba precisa a Lilli Gruber chi sono i candidati a guidare il Ministero del

Ddl Pillon sbarca al Senato - le donne in piazza : "Da M5S solo parole - va ritirato" : Presidio a Montecitorio contro il testo che approda oggi in Commissione Giustizia a palazzo Madama. C'è anche Fiorella Mannoia. Le parlamentari dem: "Il sottosegretario Spadafora aveva promesso di stopparlo, ma siamo al punto di partenza: è la prova che il governo è in mano alla...

La follia della base M5S : invoca contro Salvini un altro piazzale Loreto : Se c'è stata una vera donna di governo è stata sicuramente la cuoca Camilla che ha preparato 800 tramezzini, 800 panini e che di politica non ha voluto parlare così come il grande etnologo Jared ...

Torre Maura - M5S va in piazza con la sinistra. CasaPound contromanifesta - la Lega va a Casalotti : La politica si è data appuntamento a Torre Maura . I rom sono stati spostati altrove, la protesta dei residenti è rientrata, ma la vita non è ancora tornata ai ritmi soliti. Stasera la fiaccolata di ...

Vitalizi : Cancelleri (M5S) - 'no a taglio in Sicilia? Pronti a scendere in piazza' : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "La casta siciliana vuole difendere a tutti i costi il privilegio di pochi, anche al prezzo di un maxi taglio di 70 milioni di euro ai servizi di tutta la collettività? Noi non ci stiamo e siamo disposti anche a scendere in piazza perché ciò non avvenga. Sarebbe abomini