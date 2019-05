Il peso dei partiti a due settimane dal voto Un sondaggio

Amici 18 : l'account Twitter è stato sospeso forse a causa di una protesta dei fan di Tish : A circa 24 ore dalla quinta puntata serale di Amici, il programma deve fare i conti con un episodio piuttosto insolito che è andato in scena ieri sera sul web. l'account Twitter ufficiale del talent show, infatti, è stato sospeso dai "piani alti" per motivi ancora non chiari: l'ipotesi più accreditata è quella di una la protesta messa in atto dai tanti fan di Tish a bloccare, seppur temporaneamente, il profilo della trasmissione seguito da quasi ...

Boxe – Completata la cerimonia del peso alla Tuscany Hall di Firenze : i pesi ufficiali dei tre combattenti più importanti in programma : I pesi ufficiali dei 3 combattimenti più importanti in programma domani sera alla Tuscany Hall di Firenze Si è svolta presso il Novotel Firenze Nord Aeroporto, a Sesto Fiorentino, la cerimonia del peso con Fabio Turchi, Orlando Fiordigiglio, Alessandro Riguccini ed i loro avversari che combatteranno domani sera alla Tuscany Hall per tre titoli prestigiosi nella grande manifestazione organizzata da Opi Since 82, Matchroom Boxing Italy e ...

Sospeso lo sciopero dei pulizieri del Comune di Ragusa : I pulizieri degli immobili del Comune di Ragusa ieri hanno scioperato per il mancato pagamento degli stipendi. Protesta sospesa dopo le rassicurazioni

Salario minimo - nuova proposta Pd senza cifre. Tutto rinviato a una commissione che misurerà il “peso” dei sindacati : Il loro primo disegno di legge prevedeva di fissare il Salario minimo a 9 euro netti per tutti i lavoratori, ignorando di fatto il ruolo dei sindacati nel mercato del lavoro. Ma ora, dopo la vittoria alle primarie di Nicola Zingaretti, il Partito democratico ha deciso di correggere il tiro. Il nuovo ddl depositato in commissione Lavoro dal senatore Tommaso Nannicini, infatti, mira ad applicare a tutti i lavoratori i tabellari previsti dai quei ...

Cresce il peso della disinformazione in Rete che raggiunge il 7% dei contenuti online. Osservatorio Agcom : La cronaca, con il 40%, è la categoria maggiormente oggetto di disinformazione, seguono politica, 16%,, scienza e tecnologia, 14%,, spettacolo, 12%, poi ancora cultura, 7%,, economia, 5%,, esteri, 4%,...

Quasi 1 italiano su 2 in sovrappeso o obeso - il 24% dei bambini è “oversize” : Italiani sempre più grassi. Nel nostro Paese ben il 46% degli adulti (over18), ovvero oltre 23 milioni di persone, e il 24,2% tra bambini e adolescenti (6-17 anni), vale a dire 1 milione e 700mila persone, è in eccesso di peso. Questi ultimi soprattutto se residenti nel Sud del Paese (31,9%). E’ la preoccupante fotografia scattata dall’Italian Barometer Diabetes Observatory (Ibdo) Foundation nella prima edizione dell’Italian Obesity ...

Dopo la notte di rabbia aTorre Maura - sospeso spostamento dei Rom. Ira Raggi sui funzionari : La procura di Roma apre un fascicolo Dopo i disordini di ieri da parte degli abitanti e di militanti di Casa Pound. Si indaga per odio razziale

Energia - ENEA : nel 2018 consumi ancora su (+1%) - aumenta il peso dei trasporti : consumi finali di Energia ancora in aumento nel 2018 in Italia (+1% rispetto all’anno precedente) sostanzialmente sulla spinta dei trasporti, mentre si registra un balzo in avanti della produzione idroelettrica (+31%) e un calo dei consumi di gas (-3,3%) e delle emissioni di anidride carbonica (-2%). Sono alcune delle novità che emergono dall’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano curata dall’ENEA nella quale si evidenziano per ...

Telecronista sessista - sospeso dall'Ordine dei Giornalisti campani : Il Telecronista che ha insultato in diretta un assistente arbitro donna ed accusato di sessismo è stato sospeso dall'Ordine dei Giornalisti

Caso Sergio Vessicchio - le scuse del telecronista non bastano : dopo gli insulti sessisti sospeso dall’ordine dei giornalisti : Sergio Vessicchio sospeso dall’Ordine dei giornalisti della Campania: il telecronista, dopo gli insulti sessisti alla guardalinee, ha chiesto scusa Durante la gara tra Agropoli e Sant’Agnello si è consumata l’ennesima pagina di sessismo legato al mondo del calcio. Stiamo parlando del Caso che ha coinvolto Sergio Vessicchio, telecronista di CanaleCinqueTv, che ha aperto la telecronaca del match in questione con insulti sessisti conto ...

Fabrizio Corona torna in carcere : sospeso l’affidamento terapeutico dell’ex re dei paparazzi : torna in carcere Fabrizio Corona. Il magistrato di Sorveglianza, Simone Luerti, ha sospeso l’affidamento terapeutico che gli era stato assegnato per curare la dipendenza psicologica dalla cocaina e quindi i carabinieri lo hanno bloccato a Milano conducendolo in cella. La decisione del magistrato, stando a quanto scrive il Corriere.it, è legata a diverse violazioni che l’ex re dei paparazzi ha a suo avviso commesso negli scorsi mesi, ...

Grecia - immagini shock : sospeso il derby tra Panathinaikos e Olympiakos per intemperanze dei tifosi [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Isola dei Famosi - la battuta della Gialappa’s Band sul peso della moglie di Marco Maddaloni : Dopo il “caso Fogli”, a far indignare il pubblico dell’Isola dei Famosi è stata una battuta fatta dalla Gialappa’s Band e che ha come protagonista la moglie di Marco Maddaloni. Tutto è iniziato con il naufrago Maddaloni che ha confessato di sentire molto la mancanza della famiglia. Alessia Marcuzzi ha deciso così di fargli una sorpresa e gli ha mandato la moglie Romina in Honduras. Quando si sono incontrati, i due si sono ...

