Guccini | Piaccio a Salvini? Pure Dante fu letto da cani e porci

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Francesca Capizzi Il cantautore: "Le mie canzoni le ascolta? Con le dovute differenze, ancheè statoda" "Se le mie canzonino a Matteo, non ho alcuna responsabilità. Con le dovute differenze, ancheè statoda". Ha risposto cosi, il cantautore Francesco- a Palermo per un'iniziativa di due giorni che gli dedica il Conservatorio musicale Scarlatti - quando gli hanno chiesto cosa pensasse della passione giovanile del ministro dell'Interno per le sue canzoni, rivelata due giorni fa alla trasmissione Matrix. Non è mancata una sua opinione sulla situazione politica del Paese. Il cantautore modenese - che già in passato si era scagliato contro i 5 Stelle - ha detto che "nonostante il razzismo che fasce della popolazione manifestano" - "i politici, per fini erali, percorrono il solco tracciato ...

rimmel83837671 : RT @HuffPostItalia: Francesco Guccini: 'Piaccio a Salvini? Pure Dante è stato letto da cani e porci' - massimil_perna : Maestro. In tutto. <3 - lorenzoriva77 : RT @HuffPostItalia: Francesco Guccini: 'Piaccio a Salvini? Pure Dante è stato letto da cani e porci' -