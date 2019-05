Gattuso ai saluti | per il Milan spunta l’idea di Simone Inzaghi

lanotiziasportiva

(Di venerdì 10 maggio 2019) Dopo un annata altalenante Rinoal termine della stagione verrà sostituito pare da, i dettagli delle trattative.un nome nuovo per la panchina rossonera. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilpensa a, attuale tecnico della Lazio.L’allenatore è molto legato ai colori biancocelesti, ma il suo futuro sembra essere in discussione,considerando anche le parole pronunciate dal presidente Lotito: “Secondo me possiamo competere alla pari con tutti. Ad oggi però occupiamo purtroppo una posizione in classifica che non rispecchia le nostre reali qualità. Mi auguro arrivi un colpo di coda che possa riscattare il valore e l’organizzazione di questa società”.Il cammino dialla Lazioalla Lazio ha impressionato e stregato il popolo di fede rossonera, esprimendo capacità tattiche e tecniche con giocatori sempre ...

