Design | 5 consigli per aumentare il valore della vostra casa

10 consigli per affrontare al meglio la Design Week : Pronti, partenza, via. La si aspetta con trepidazione, perché rende la città vibrante ed energetica, perché ovunque ci sono feste e aperitivi, perché in giro c’è tanta stilosissima gente: la settimana del Salone del Mobile, a Milano, è un’esplosione. Tutto bello, bellissimo, ma è importante fare un piano d’azione anticipato, per non perdersi nel marasma. Chi è un habitué lo sa, ma per chi è alla sua prima Design Week, i ...