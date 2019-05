wired

(Di venerdì 10 maggio 2019) I giornalisti professionisti e pubblicisti quest’anno hanno un motivo in più per partecipare al, ilival italiano che racconta gli scenari del cambiamento scientifico, tecnologico e mediatico di scena a Milano dal 24 al 26 maggio, promosso dall’editore Condé Nast e organizzato daItalia. È possibile infatti, prendendo parte a sei corsi,formativi validi per laprofessionale continua, che è obbligatoria dal 1° gennaio 2014 per tutti i giornalisti in attività iscritti all’albo. In ciascun ciclo triennale (quello attuale è il 2017-2019), i giornalisti devono maturare almeno 60formativi professionali. L’Ordine dei giornalisti riconoscerà quindi iformativi ottenuti da coloro che prenderanno parte ai corsi organizzati nell’ambito della maniazione di, in programma anche ...

micheleiurillo : Al Wired Next Fest puoi ottenere crediti per la formazione giornalistica - MilanoCitExpo : Al Wired Next Fest puoi ottenere crediti per la formazione giornalistica #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - DanDec1964 : RT @glamouritalia: Vi siete mai chiesti perché le bambine fino ai 5 anni sognano di fare le astronaute, le scienziate, le chimiche e una vo… -