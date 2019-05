Ruben Giuliani | il “Natan” de La Compagnia del Cigno si racconta | “A furia di guardarmi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) “Fare il cattivo? Mi ha appassionato. Ho finalmente potuto esprimere invidia, slealtà, scorrettezza. Emozioni che non avevo mai esternato.”, giovane talento del violino, è sincero. Dopo aver interpretato il cattivonella “del”, la fiction di Rai 1 che avrà una seconda stagione, ha le idee chiare. “Il musicista che vive in un mondo a parte è frutto della letteratura romantica. La musica per me si nutre di esperienze altre. Recitare in tv mi ha permesso di conoscere altri lati di me”. Diplomato al Conservatorio Verdi di Milano, 22 anni, appassionato di fumetti, per fare l’avversario dei sette protagonisti della fiction si è ispirato ai personaggi della Marvel. Affabile nella realtà, odioso nella fiction: interpretare l’altra faccia di se stesso è stato difficile? Il ruolo di cattivo è stato una sorpresa sia per me sia per chi mi conosce. Adi ...

