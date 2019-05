Nuoto | Manuel Bortuzzo | «Finalmente posso tornare a dormire a casa»

Nuoto : Manuel Bortuzzo torna a casa - ora la riabilitazione in palestra e in acqua : Continua il percorso di Manuel Bortuzzo verso il ritorno a una vita il più possibile normale, e ancor più verso un percorso che possa riportarlo a gareggiare, in qualsiasi modo. Il nuotatore, rimasto paralizzato dalle gambe in giù nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma a causa di un colpo di pistola arrivato a lui per uno scambio di persona, è infatti tornato a casa dopo aver terminato la prima fase del recupero. In un video su Facebook, ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo : 'Finalmente posso tornare a casa' : "Finalmente dopo tre mesi posso tornare a dormire a casa". Manuel Bortuzzo ha annunciato sui social network di aver terminato la prima parte della sua riabilitazione all'istituto Santa Lucia. Il ...

Nuoto - Paltrinieri ‘allibito’ da Manuel Bortuzzo : “incredibile il modo in cui si approccia a ciò che gli è successo” : Parole cariche di stupore quelle di Paltrinieri, che si è complimentato con Bortuzzo per la forza dimostrata in quello che gli è successo “Ho incontrato Manuel Bortuzzo 3 giorni fa per la prima volta dopo quanto accaduto. Sono rimasto allibito: lo conoscevo dal punto di vista sportivo, però è incredibile il modo in cui si approccia a quello che è successo. Mi ha trasmesso una carica difficile da spiegare, è veramente un ...

Nuoto - Manuel Bortuzzo : “Come mi vedo tra 10 anni? In piedi. Riderei se incontrassi chi mi ha sparato” : Manuel Bortuzzo oggi è tornato al Centro Federale della Fin a Ostia e ha parlato nel corso di una conferenza stampa. Il nuotatore, rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere rimasto vittima di una sparatoria, si è contraddistinto per la sua proverbiale verve: “Come mi vedo fra 10 anni? Spero in piedi. Per guardare avanti non bisogna guardare indietro, la mia vita è sempre la stessa. C’e’ un problema logistico ma sono ...