Mi fa un esempio? | Salvini gela la Gruber E lei non sa cosa rispondere

Davide Casaleggio alza il ditino - la ridicola lezione a Matteo Salvini : "Prenda esempio da noi" : "Sulla questione morale gli altri partiti prendano esempio da noi". Durante il convegno E-commerce in Italia 2019, presentato alla Luiss e organizzato dalla Casaleggio Associati, Davide Casaleggio ha risposto così ai giornalisti sul caso di Armando Siri: "Bisogna segnare la differenza e saper dare l

Boldrini si scaglia ancora contro Salvini in aula : 'È un pessimo esempio' (VIDEO) : Quello tra Laura Boldrini e Matteo Salvini è un rapporto particolarmente burrascoso. Tra i due non si contano il più numero di stilettate che l'uno ha riservato all'altro. Uno scontro che matura sui social, dal vivo ed anche in Parlamento. L'ultima puntata vede protagonista l'ex Presidente della Camera dei Deputati che, nel corso del dibattimento riservato alla reintroduzione dell'insegnamento dell'educazione civica, tira in ballo il Ministro ...

Matteo Salvini in visita al muro di Orban : un esempio per l’Europa : Il leader della Lega e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è recato in Ungheria. Qui ha incontrato il premier Viktor

Educazione civica nelle scuole - Boldrini : “Salvini ne ha bisogno - torni a lezione. Il suo esempio è pessimo” : Alla Camera è in corso la discussione generale sull’introduzione dell’Educazione civica nelle scuole. La deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, prende la parola per richiamare i colleghi sull’importanza del dare un buon esempio ai giovani: “Quando ci confrontiamo, pur da posizioni opposte, con rispetto ed Educazione, siamo d’esempio”. Poi, riferendosi al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ...

Salvini a Corleone per inaugurare un commissariato. Di Maio attacca : «La mafia la elimini con l'esempio» : Lotta alla mafia o festa della Liberazione? Da una parte c'è una prerogativa della politica italiana, che dovrebbe essere sempre all'ordine del giorno, dall'altra una festa per ricordare che la storia ...

Governo - Di Maio a Salvini su caso Siri : elimini mafia se dai esempio : Puoi andare anche a Corleone a dire che vuoi liberare il Paese dalla mafia ma soprattutto per farlo devi evitare che la politica abbia anche solo un'ombra legata a inchieste su corruzione e mafia. E ...

Siri - Di Maio : “Deve dimettersi”. E a Salvini : “Dice di liberare il Paese dalla mafia? Inutile se non dà il buon esempio” : “Siri si deve dimettere da sottosegretario e se non lo fa chiederemo a nome del governo di farlo, anche al presidente del Consiglio”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, al termine delle celebrazioni del 25 aprile che si sono tenute alla sinagoga di via Cesare Balbo a Roma. Che poi fa riferimento a Matteo Salvini: “È Inutile andare a Corleone a dire che vuoi liberare il Paese dalla mafia se poi non dai il buon ...