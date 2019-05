Meglio non ereditare la casa del nonno | dice Salvini

agi

(Di giovedì 9 maggio 2019) "Se erediti unain campagna o al mare, dalo dallo zio, una volta era una fortuna, adesso invece sei rovinato, perché paghi uno sproposito di Imu sulla secondacome se fosse una villa con piscina e non riesci a trovare nessuno a cui venderla, quindi a volte vai in rovina". Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo, parlando a Montesilvano (Pescara), seconda e ultima tappa del suo tour elettorale in Abruzzo in vista delle elezioni comunali del 26 maggio. "Non è normale" ha aggiunto "che in un Paese dell'Europa il sacrificio di una vita non è una fortuna ma è una rovina, perché hanno deciso che ci vuole l'austerità, di cui stanno morendo centinaia di bambini in Grecia".

