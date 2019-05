Kiara Fontanesi | ecco come una campionessa di motocross annuncia la maternità

Kiara Fontanesi incinta : da Redding a Marquez - sui social piovono messaggi di congratulazioni [FOTO] : Kiara Fontanesi incinta: sotto l’annuncio della campionessa del mondo di motocross tantissimi dolci messaggi d’auguri a due ruote Un mercoledì mattina dolcissimo, per Kiara Fontanesi: la campionessa del mondo di motocross ha postato sui social un lieto annuncio. La giovane pilota è infatti incinta e ben presto darà vita ad una dolce bambina. Per via della gravidanza, ovviamente, la campionessa Yamaha è costretta a saltare la ...

Motocross – Il 2019 inizia male per Kiara Fontanesi : la campionessa del mondo costretta a saltare il Gp d’Olanda : Kiara Fontanesi costretta a saltare il Gp d’apertura della stagione 2019 di Motocross femminile: problemi di salute fermano la campionessa del mondo in carica Yamaha Motor Europe si rammarica di annunciare che, a causa di complicazioni di salute, la campionessa del mondo in carica WMX, Kiara Fontanesi di FontaMX Yamaha WMX, non si allineerà al round di apertura del Campionato mondiale di Motocross femminile FIM a Valkenswaard, Paesi ...

