wired

(Di giovedì 9 maggio 2019) Conoscere le, comprendere il senso delle parole pronunciate in un idioma diverso dal proprio ed essere in grado, al contempo, di esprimersi nel linguaggio del paese in cui ci si trova o della persona che abbiamo di fronte, è un vantaggio enorme per girare il mondo e risolvere i problemi. Per chi ha difficoltà a districarsi tra grammatica, lessico e modi di dire estranei alla madrelingua arriva in soccorso la tecnologia, nel caso specifico gli assistenti multiin grado di tradurre all’istante i dialoghi tra due o più persone. Una delle ultime novità di settore è One Mini, auricolare Bluetooth che, oltre a consentire di ascoltare brani musicali, sfrutta un’intelligenza artificiale per tradurre automaticamente frasi indiverse. Ideale per ottenere informazioni, viaggiare, fare shopping e più in generale conversare, One Mini funziona solo se connesso al web ...

MilanoCitExpo : Il traduttore automatico tascabile per dialogare in dodici lingue #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Il traduttore automatico tascabile per dialogare in dodici lingue - SingolaritaTech : Il traduttore automatico tascabile per dialogare in dodici lingue -