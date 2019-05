Il Papa coi rom di Casal Bruciato Soffro | questa non è civiltà

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Chiara Sarra  La famiglia rom dalin Vaticano"non è". Dopo la Raggi, pureFrancesco sta con i rom didove nei giorni scorsi è scoppiata la protesta contro l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia "Vi sono vicino. E quando leggo sui giornali qualcosa brutta vi dico la verità:", ha detto il Pontefice in un incontro di preghiera con rom e sinti, "Oggi ho letto qualcosa di brutto eperchènon è, non è. L'amore è. È vero. Ci sono cittadini di seconda classe ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente, quelli che vivono con la scopa in mano buttando gli altri".

