Definitivamente bloccato lo sviluppo di Huawei P9 Lite | a quanto venderlo a il 9 maggio?

(Di giovedì 9 maggio 2019) Le sensazioni negative di inizio 2019 sono state confermate in queste ultime settimane per i tanti utenti che qui in Italia sono ancora in possesso di unP9. Non si tratta di uno smartphone di fascia medio-alta, non lo è mai stato, e sono trascorsi ormai tre anni dal suo esordio sul mercato. Eppure in tanto affermano di trovarsi ancora bene con questo dispositivo. Inutile dire che parliamo di utenti senza grandi pretese dal punto di vista hardware e software, ma è chiaro che arrivati a questo punto occorra qualche precisazione, soprattutto se pensiamo che il nostro ultimo punto della situazione per il dispositivo risale ormai a quattro mesi fa.Allo stato attuale, e considerando gli standard del produttore asiatico, possiamo dare per scontata la notizia secondo cui non ci saranno ulteriori aggiornamenti ufficiali perP9. Persino modelli più recenti come il P10 ...

