Ajax-Tottenham | la gioia incontenibile dei giocatori inglesi negli spogliatoi E cantano

Ajax -Tottenham - il riscatto di Fernando Llorente : “dopo la finale persa a Berlino con la Juventus…” : L’attaccante spagnolo ha parlato dopo la vittoria sull’Ajax, proiettando la sua attenzione già verso la finale di Madrid La finale persa a Berlino come un tarlo da dimenticare, la sfida del Wanda Metropolitano come panacea per cancellare una delusione che ancora brucia dentro. Fernando Llorente torna a giocare l’ultimo atto della Champions League, lo fa con la maglia del Tottenham dopo una semi finale assurda vinta contro ...

Champions : Ajax -Tottenham 2-3 - inglesi in finale con Liverpool : Il Tottenham è in finale di Champions League grazie alla vittoria per 3-2 contro l'Ajax nella semi finale di ritorno. La squadra affronterà Liverpool

Highlights Ajax-Tottenham 2-3 : VIDEO - gol e sintesi. Rimonta da 0-2 degli Spurs - tripletta di Lucas Moura : Sarà da ricordare per motivi opposti, la notte di ieri per Ajax e Tottenham. La formazione inglese ha messo in atto una clamorosa Rimonta nella fase conclusiva della semifinale di ritorno di ieri. Dopo aver perso per 0-1 in casa e dopo aver subito due gol ad Amsterdam, gli Spurs hanno realizzato non meno di tre reti, tutte con la firma di Lucas Moura, l’ultima delle quali al quinto minuto di recupero, capace di lasciare in silenzio ...