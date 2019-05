sport.tiscali

(Di mercoledì 8 maggio 2019) ANSA, - ROMA, 8 MAG - L'intervista rilasciata da Byron, in cui l'ex arbitro entrava nel merito di Italia-Corea del Sud, sfida valida per gli ottavi dei Mondiali 2002, ha scatenato la reazione ...

Eurosport_IT : Byron Moreno attacca: 'Trapattoni codardo' ?? Il Trap risponde: 'La prigione non ti ha trasmesso umiltà' ?? Botta e… - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Trap: Prigione non ha reso umile Moreno - CORNERNEWS24 : #Calcio - Trap: Prigione non ha reso umile Moreno Replica ex ct ad arbitro Italia-Corea 2002: 'Coraggioso o folle' -