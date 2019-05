Tolosa | liberate le 4 donne ostaggio per ore di un 17enne

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Dopo 4 ore di terrore, la prima a lasciare il negozio è stata la figlia della titolare, a seguire le altre tre. Il sequestratore era entrato sparando sugli agenti e dichiarandosi la milizia armata dei gilet gialli in città

