Stati Uniti | sparatoria in una scuola | otto feriti e un morto

La riunione del Consiglio Artico è finita senza una dichiarazione contro il cambiamento climatico per via degli Stati Uniti : Lunedì e oggi si è tenuta a Rovaniemi, in Finlandia, l’undicesima riunione del Consiglio Artico, un forum intergovernativo dedicato alle questioni economiche e ambientali che interessano i paesi affacciati sul mar Glaciale Artico, e per la prima volta dal 1996

Pallavolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia - dagli Stati Uniti arriva la centrale Symone Speech : La Banca Valsabbina Millenium Brescia comunica di aver raggiunto l’accordo con la centrale statunitense Symone Speech per la stagione 2019-2020 La nuova Leonessa è nata negli Stati Uniti a Chicago (Illinois) il 29 maggio 1997, alta 191 centimetri, ha frequentato l’high school ad Oak Park-River Forest (nei sobborghi di Chicago) prima di passare alla storica università di Georgetown nella capitale Washington DC. Con la maglia delle Hoyas, ...

Cina-Stati Uniti : console a Houston promuove cooperazione tecnologica : "Per tanto tempo gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo da protagonisti nella scienza e nella tecnologia. Ora la Cina si sta affermando come astro nascente, quindi i due paesi sono complementari ...

Falck Renewables - primo progetto di batteria negli Stati Uniti : Falck Renewables a lavoro negli Stati Uniti d'America. La società attiva nel settore delle energie rinnovabili ha annunciato un investimento stimato in 3,6 milioni di dollari per l'installazione di un ...

Il vicepresidente Liu He andrà negli Stati Uniti per continuare i negoziati sui dazi : La Cina ha annunciato che questa settimana Liu He, vicepresidente cinese e principale consigliere economico del presidente Xi Jinping, andrà negli Stati Uniti per continuare i negoziati commerciali sui dazi che da mesi i due paesi si impongono a vicenda in

Tra Cina e Stati Uniti è l'inizio della fine o la fine dell'inizio? : ... anche se l'arrivo di Liu He è ancora tutt'altro che certo e sembra sicuro che sarà accompagnato da una rappresentanza molto ridotta del ministero dell'Economia. Al momento non è chiaro se davvero ...

Tra Cina e Stati Uniti è l’inizio della fine o la fine dell’inizio? : Trump ha annunciato nuovi dazi proprio quando sembrava un accordo fosse vicino, mettendo a rischio i negoziati e causando grosse perdite in borsa

Smart si ritira dagli Stati Uniti - le citycar elettriche guardano sempre più a Oriente : Pertanto, a giugno saranno prodotte le ultime Smart destinate ai mercati del nuovo mondo e le vendite si protrarranno fino alla fine dell'anno per esaurire gli stock in giacenza. Un epilogo che ...

A partire da venerdì gli Stati Uniti aumenteranno i dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che a partire da venerdì i dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti che la Cina esposta negli Stati Uniti aumenteranno dall’attuale 10 per cento al 25 per cento, aggiungendo che

La Smart dice addio agli Stati Uniti e al Canada : L'America dice addio alla Smart. Secondo quanto riporta il Washington Post , Daimler fermerà la vendita dell'automobile il prossimo anno negli Stati Uniti e in Canada. Già qualche giorno fa un ...

Scherma - Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 : Italia solo quinta nella gara a squadre - successo degli Stati Uniti : Gli azzurri deludono le aspettative nella gara a squadre di San Pietroburgo della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sulle padane russe, dopo la splendida doppietta di ieri nell’individuale, con Andrea Cassarà vincente su Alessio Foconi, oggi l’Italia per la prima volta in stagione non è riuscita a salire sul podio, chiudendo al quinto posto. Non certo il migliore dei modi per iniziare il cammino di qualificazione verso le Olimpiadi di Tokyo ...

La crescita economica degli Stati Uniti non è frutto del protezionismo : Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è crollato al 3,6 per cento in aprile, il dato più basso da 50 anni a questa parte. L'economia americana cresce ormai quasi ininterrottamente da 30 trimestri di seguito e stiamo assistendo a una delle fasi di sviluppo più duratura nella storia degli Stati Uniti, emulando gli anni '60 e ...

Spotify testa negli Stati Uniti un nuovo sistema di annunci vocali : Spotify ha compiuto notevoli sforzi per riuscire a competere nell'industria dello streaming musicale, dovendo difendersi da una concorrenza sempre più agguerrita L'articolo Spotify testa negli Stati Uniti un nuovo sistema di annunci vocali proviene da TuttoAndroid.

Stati Uniti : tasso di disoccupazione al 3 - 6% - il più basso degli ultimi anni : Nel frattempo dalla Casa Bianca il consigliere economico Larry Kudlow ha commentato che i dati emersi sull'occupazione siano il segnale di un'economia forte. Ecco il Tweet di Trump: Trump si è ...