Sanzioni a chi risparmia troppo | arriva il Grande Fratello fiscale

Kurz chiede più Sanzioni : 'Più rigore per evitare che l'Italia metta a rischio l'Europa' : Mancano ormai pochi giorni al momento in cui i cittadini europei si recheranno alle urne per rinnovare il Parlamento di Bruxelles. Si tratterà di una tornata elettorale che farà capire se davvero sul Vecchio Continente spicca un vento populista e sovranista. Questo, perché legato a pensieri di destra, è il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. L'enfant prodige della politica europea, poco più che trentenne, pur condividendo, ad esempio, con la ...

Europee - il cancelliere austriaco Kurz : “Più Sanzioni contro chi sfora le regole del debito. Italia non diventi seconda Grecia” : Dopo aver bocciato la proposta del premier ungherese Viktor Orban di un’alleanza tra il Ppe e i sovranisti capeggiati da Matteo Salvini, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz chiede maggior rigore nei confronti dei Paesi “irresponsabili” nelle politiche sul debito. Come l’Italia. “Ci sono troppe poche sanzioni nella Ue, ad esempio contro chi sfora le regole del debito o lascia passare i migranti irregolari da uno Stato ...

Clandestini - il pugno duro dell'Austria : "L'Ue Sanzioni chi li fa entrare" : Disciplina, anche sui migranti . Non solo sui temi economici. A chiederla è il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in una intervista alla Stampa . 'Ci sono troppe poche sanzioni nell'Unione eeuropea -...

Scuola - note sul registro e Sanzioni alla primaria : ecco i chiarimenti del Ministro Bussetti : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, durante un’intervista a Radio Capital, ha fatto chiarezza in merito alla polemica riguardante l’eliminazione della normativa risalente ad un regio decreto che risale al 1928 sulle sanzioni per gli studenti della Scuola elementare. Bussetti: ‘note sul registro abolite? Non è vero, restano’ ‘Rispetto alle sanzioni, le norme sono ancora in vigore – ha precisato ...

Controlli affittacamere Termini : Sanzioni e chiusure per strutture adiacenti stazione : Roma – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della stazione e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito un mirato servizio di controllo delle strutture ricettive, ubicate nell’area adiacente la stazione ferroviaria “Termini”. Tre cittadini cinesi, uno egiziano e uno del Bangladesh, gestori di cinque affittacamere- tre in via Rattazzi, uno in piazza Vittorio Emanuele II e uno in via Bixio- sono ...

Teheran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz per le Sanzioni USA - : Alireza Tangsiri, comandante delle forze navali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, IRGC,, ha dichiarato che le autorità iraniane avrebbero bloccato lo Stretto di Hormuz se Teheran non ...

Petrolio dall'Iran - giro di vite Usa : rischio Sanzioni per 8 Paesi - ma l'Italia si salva : New York - Basta con i waiver, con le deroghe al blocco dell'import di Petrolio iraniano. L'amministrazione Trump ha deciso di dare un completo giro di vite alla stretta sul greggio di Teheran, con l'...

Migranti - Mattarella : “Sanzioni contro chi rifiuta di accoglierli? Sono previste dai trattati. In Ue serve più solidarietà” : “Che la solidarietà sia mancata è un fatto di cui non si può che prendere atto”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interviene sulla gestione migratoria da parte dell’Unione europea e auspica che con la nuova legislatura a Bruxelles vengano messe in campo riforme che permettano di superare il regolamento di Dublino che, di fatto, delega la gestione degli arrivi esclusivamente ai Paesi europei che si affacciano ...

Pneumatici invernali in estate : multe e Sanzioni al via. Chi rischia : Pneumatici invernali in estate: multe e sanzioni al via. Chi rischia Oggi – 15 aprile 2019 – è l’ultimo in cui vige l’obbligo di utilizzare gomme invernali; in pratica, si parla di quelle con il marchio M+S (con o senza pittogramma alpino). Per effettuare la sostituzione c’è tempo al massimo fino al 15 maggio. Quindi, dopo tale data, chi continuerà a montarle incorrerà nel rischio di sanzioni piuttosto salate. Termina anche l’obbligo di ...

Sanzioni. Unicredit rischia maxi multa Ue : La sede milanese di Unicredit, Ansa, . Unicredit potrebbe essere costretta a pagare una sanzione nell'ambito di un'investigazione della Commissione europea per presunte violazioni della normativa ...

Unicredit a rischio Sanzioni per violazioni antitrust - il titolo peggiora in Borsa : peggiora in Borsa, a Milano, il titolo di Unicredit, dopo la notizia che il Gruppo rischia una multa. La sanzione potrebbe arrivare per una presunta violazione della normativa antitrust in relazione a titoli di stato europei. Il titolo cede il 2,3% a 11,5 euro, proprio nel giorno in cui l'assemblea dei soci avrebbe dovuto annunciare che nel 2018 l'istituto ha ottenuto la migliore performance degli ultimi dieci anni.L'indagine della Commissione ...

Politico estone chiede revoca Sanzioni dopo smaltimento di pesce baltico in Russia - : L'ex sindaco di Tallinn Edgar Savisaar, ha chiesto alla presidente estone Kersti Kaljulaid di discutere con Vladimir Putin della revoca delle sanzioni e delle contromisure russe a Mosca dopo che in ...

Sanzioni modello 730 infedele ridotte - ecco chi pagherà di meno nel 2019 : Sanzioni modello 730 infedele ridotte, ecco chi pagherà di meno nel 2019 Con la conversione in Legge del Dl 4/2019 ci sono alcune novità anche in materia contabile. Come quelle previste per il visto infedele sul modello 730 e sul regime sanzionatorio che subisce delle riduzioni, con grande soddisfazione dei commercialisti e degli esperti contabili. La novità è contenuta nell’articolo 7-bis aggiunto in via definitiva al DL 4/2019. L’articolo ...

Carta d’identità scaduta : cosa si rischia - Sanzioni e documenti sostitutivi : Carta d’identità scaduta: cosa si rischia, sanzioni e documenti sostitutivi Facciamo il punto sulle eventuali conseguenze, nei casi in cui un cittadino si trova in possesso di una Carta di identità scaduta. Vediamo di seguito anche quali sono, per legge, i principali documenti sostitutivi della Carta di identità. Carta d’identità scaduta: quali sono le conseguenze? Anzitutto, la fonte normativa di riferimento in tema di ...