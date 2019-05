Pokémon GO in un nuovo periodo d’oro? Riprende la crescita per il gioco di Niantic

Minecraft Ar sarà il nuovo Pokémon Go? : (Foto: Microsoft) Minecraft Ar è ormai quasi realtà e sarà sicuramente svelato ufficialmente il prossimo 17 maggio in occasione dell’evento Build 2019 di Microsoft. Il gigante di stanza a Redmond ha infatti pubblicato un video cosiddetto teaser che stuzzica l’attenzione degli appassionati di videogame (e non solo) mostrando un piccolo antipasto di questo titolo che promette di fare davvero molto bene. Il pensiero va subito, come è ...

Detective Pikachu : scene inedite e il lato tenero dei Pokémon - nel nuovo trailer : In una metropoli in cui umani e Pokémon convivono e in un mondo iperrealistico fatto d'azione, i due incontrano diversi Pokémon e scoprono delle scioccanti verità che potrebbero distruggere la ...

Annunciato nuovo evento Pokèmon Go : Avviso a tutti gli appassionati: E' stato Annunciato per il 30 marzo prossimo un nuovo evento Pokèmon Go che avrà come protagonista il tipo Erba Lotad