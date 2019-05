Guida ubriaco il pullman dei ragazzi in gita! Bloccato grazie a un prof lungo l’A1

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Un autista che stamane si era messo alladi unpieno di studenti in gita è stato fermato a Parma e dal test dell’etilometro è emerso un tasso alcolico nel sangue superiore a due grammi per litro. Ad accorgersi delle sue condizioni è stato unessore che ha quindi dato l’allarme. E così l’uomo, un cinquantaduenne italiano residente a Varese, è stato fermato questa mattina dalla Polstrada all'altezza dell'area parcheggio di Fontanellato (Parma)l'autostrada A1 in direzione Bologna. Dopo i controlli, l’autista è stato deferito all'autorità giudiziaria per l’applicazione della sanzione penale dell'arresto fino a un anno e sei mesi e dell’ammenda sino a novemila euro.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...