Lega Pro Ghirelli play-off spettacolo | regolarità per futuro

Siri - Conte pronto a "dimetterlo" Sms-mail svelano i Legami con Arata : Giuseppe Conte ha pronta la proposta di revoca di Armando Siri da far firmare al Capo dello stato. Nel frattempo sms e mail svelano i rapporti tra Arata e il sottosegretario della Lega

Van der Sar : «Nessun progetto di SuperLega o Champions nel weekend» : «Non c'è nessun progetto di Superlega chiusa o di Champions la domenica». In mezzo alle polemiche, la smentita dell'Eca sui progetti futuri arriva forte attraverso la voce di Edwin van der Sar, ad dell'Ajax e vicepresidente dell'Eca, intervenuto nel corso dell'incontro con le leghe europee. «Su questa vicenda sono state dette tante bugie», ha spiegato l'ex portiere

La Gazzetta fa i conti dei voti pro e contro alla SuperLega. Sorpresa Premier : Il forfait all'ultimo minuto del Barcellona alla riunione di Madrid, e la decisione di Bartomeu di schierarsi con Agnelli, sembra confermare ancora di più, secondo la Gazzetta, la creazione di due schieramenti sulla questione delle nuove leghe europee. Quello che si sta delineando è lo schieramento di una quindicina di top club favorevoli a una Champions più elitaria. Sembra quasi il G-14 di una volta, se non fosse che quello era contro

Primi verdetti post assistenza per Huawei Mate 20 Lite con problemi Legati a memorie esterne : Detto fatto con Huawei Mate 20 Lite. Dopo aver preso atto che neanche il tanto invocato aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 sia in grado di risolvere il bug della mancata lettura delle memorie esterne, in seguito alle prime distribuzioni del pacchetto software in questione, in tanti hanno comprensibilmente scelto di seguire la strada dell'assistenza. Un atto dovuto, in quanto un upgrade importante come quello appena riportato non ha

A Madrid vertice club-leghe. No al progetto SuperLega : Non è il giorno cruciale, questo di Madrid, ma la trattativa sul futuro della Champions, e del calcio europeo, entra almeno nel vivo. Dopo mesi di speculazioni, idee, progetti più o meno vaghi e ...

Tennis – Alexander Zverev - che periodaccio : papà in ospedale - problemi Legali e lo lascia anche la fidanzata! : Per Alexander Zverev è proprio un periodaccio: papà Alexander Sr. è in ospedale a causa di problemi di salute, sono insorti dei problemi legali con il suo ex agente e la fidanzata Olya lo ha lasciato Sconfitto a Barcellona e Montecarlo, Alexander Zverev si è presentato all'ATP di Madrid con il morale sotto i tacchi. Il giovane Tennista tedesco è alle prese con una serie di vicende extra-campo che gli impediscono di concentrarsi al

Fondi Lega - procura impugna assoluzione di Bossi : Per la vicenda dei Fondi della Lega, il procuratore generale di Milano impugna la sentenza di assoluzione per Umberto Bossi e per il figlio Renzo: la querela presentata dall'attuale segretario della Lega Matteo Salvini solo a carico dell'ex tesoriere del partito Francesco Belsito va estesa anche ai Bossi.

Lega Pro - Ghirelli : «Messe al centro sostenibilità e regole» : «Abbiamo dato una nuova direzione al nostro calcio. Siamo ad una svolta e viene segnato un nuovo percorso che mette al centro la sostenibilità economica e le regole». Il presidente della Lega pro, Francesco Ghirelli, commenta così il campionato di Serie C, a conclusione della stagione regolare. «Si è concluso uno dei più difficili e

Prima morte in Italia per rara forma di tumore Legata all'impianto di protesi al seno : "Evitare allarmismi" : La Prima morte registrata in Italia per una rara forma di tumore legata all'impianto di protesi al seno, il linfoma anaplastico a grandi cellule (Alcl), "è una notizia tragica ma serve evitare allarmismi: è un'evenienza molto rara che, se affrontata per tempo e nel modo corretto, porta alla guarigione". La Società Italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (Sicpre) – dopo la notizia del primo decesso

Politica. Due Question time e un'interrogazione della Lega sui problemi di viabilità nei lidi : ... Question time su PISTA CICLABILE VIALE ITALIA MARINA ROMEA Question time su DEGRADO IN VIA SPALATO A MARINA DI RAVENNA INTERROGAZIONE su MESSA IN SICUREZZA DI VIALE ZARA A MARINA DI RAVENNA Politica

Cairo 'non mi piace progetto SuperLega' : ROMA, 6 MAG - Il progetto della Superlega europea di calcio di cui domani si parlerà a Madrid in una riunione cui sono stati invitati i rappresentanti dei club europei "non piace affatto" al

Cairo : «Il progetto SuperLega non mi piace affatto» : Il progetto della Superlega europea di calcio di cui domani si parlerà a Madrid in una riunione cui sono stati invitati i rappresentanti dei club europei "non piace affatto" al presidente del Torino Urbano Cairo che ha deciso di partecipare alla riunione. "Voglio capire se le cose che ho sentito sono vere. A Madrid è