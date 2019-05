La casa editrice di CasaPound AltaForte è fuori dal Salone del Libro (Di giovedì 9 maggio 2019) La casa editrice di casaPound AltaForte è fuori dal Salone del Libro La decisione degli organizzatori è arrivata su richiesta di Città di Torino e Regione Piemonte dopo giorni di polemiche. Dura la replica: "Faremo causa". Intanto l'editore Francesco Polacchi è finito sotto inchiesta per apologia del fascismo



