Il Tottenham vola in finale

I ragazzini dell'Ajax volano Anche il Tottenham va ko : Lorenzo Amuso I giustizieri della Juventus sbancano pure Londra grazie a van de Beek. Adesso la finale è a un passo Lorenzo Amuso Londra Dopo Madrid e Torino, l'Ajax delle meraviglie sbanca Anche Londra e prenota il biglietto per la finale di Champions League. Un'altra lezione di bello stile, quella dei Lanceri ieri sera sul campo del Tottenham, battuto con merito. L'ennesima conferma per la meglio gioventù allenata da ten Hag, che - trovato ...

Il Tottenham vola in semifinale di Champions : la folle esultanza di Kane [FOTO] : Vera e propria impresa in casa Tottenham, gli Spurs hanno ottenuto una clamorosa qualificazione in semifinale di Champions League nonostante la sconfitta 4-3 contro il Manchester City, decisive le reti in trasferta dopo l’1-0 dell’andata, adesso avrà la ghiotta occasione di volare in finale, nel prossimo turno doppio scontro contro la sorpresa Ajax. Non riuscirà a recuperare l’attaccante Harry Kane che però spero di ...

Partita pazzesca a Manchester - 4-3 per il City : il Tottenham vola in semifinale grazie a Llorente : Manchester - Il Tottenham vola in semifinale di Champions League grazie a Fernando Llorente . La formazione di Pochettino, dopo la vittoria per 1-0 nell'andata a Londra, ha perso 4-3 sul campo del ...

Champions League - Klopp e Pochettino volano in semifinale : City e Tottenham danno spettacolo - Liverpool a valanga : Champions League, Manchester City e Tottenham hanno incantato in questa serata di quarti di finale, così come il Liverpool E’ andata in scena un’altra serata di Champions League ricchissima di emozioni. Due gare molto diverse quest’oggi, una decisa forse già all’andata, l’altra combattuta sino all’ultimo minuto di gioco. Il Liverpool ha infatti massacrato il Porto, vincendo in modo straripante anche in ...

Manchester City-Tottenham - Champions League 2019 : Citizens a caccia del ribaltone per volare in semifinale - tra le fila degli Spurs non ci sarà Kane : La Champions League 2018-2019 è ormai entrata nella fase decisiva con le attesissime sfide di ritorno dei quarti di finale in programma nelle prossime due serate per stabilire le quattro semifinaliste della manifestazione continentale calcistica per club più importante. Alla luce del potenziale delle due compagini e dell’esito dell’incontro d’andata, il doppio confronto più equilibrato ed incerto è quello del derby inglese tra ...