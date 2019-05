De Laurentiis | ' Siamo in linea con squadre top europee | Juve con CR7 ha alzato asticella'

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019)praticamente a fine stagione e dopo la certezza matematica della vittoria dello scudetto da parte dellantus, la settimana scorsa è arrivata pure l'ufficialità del secondo posto del Napoli, che conferma quindi la posizione dello scorso anno. Da definire ancora la lotta per i restanti posti per le coppee il nome dell'ultima squadra che retrocederà, dopo Chievo e Frosinone. A proposito del Napoli, il suo presidente Aurelio De, in un'intervista al 'Corriere della Sera', si è soffermato sulla sua squadra e sullantus, riconoscendo grandi meriti alla società bianconera soprattutto per l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Inoltre, il presidente ha sottoto i problemi del calcio italiano e l'esigenza di risolvere la "pirateria", ovvero la trasmissione di eventi sportivi in maniera non autorizzata....

DiMarzio : #Napoli | A tutto #DeLaurentiis: 'Stagione soddisfacente, siamo avanti a chi fattura più di noi' - official_marcks : RT @DiMarzio: #Napoli | A tutto #DeLaurentiis: 'Stagione soddisfacente, siamo avanti a chi fattura più di noi' - DiMarzio : #Napoli | A tutto #DeLaurentiis: 'Stagione soddisfacente, siamo avanti a chi fattura più di noi' -