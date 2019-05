Clamorosa gaffe di Fedez | dimentica la torta di compleanno della Ferragni

Chelsea - Cahill attacca Sarri e Morata fa una Clamorosa gaffe : Maurizio Sarri è spesso visto come un "burbero", ma ad alcune sue uscite di pancia alterna gesti da persona estremamente sensibile. Prendiamo il caso Cahill: l'ex capitano del Chelsea nei giorni ...

Clamorosa gaffe del tg di France 2 : Leonardo presentato come 'genio francese' - e non è neanche l'unico sfondone - : ... iscriviti alla nostra newsletter gratuita! Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità! La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'...

Italia Sì - la gaffe Clamorosa di Elena Santarelli con Lorena Bianchetti : 'Il marito...'. Gelo in diretta : gaffe pazzesca di Elena Santarelli a Italia Sì , su Raiuno , condotta da Marco Liorni . La 'consigliera' ad in certo punto si è rivolta all'altra ospite Lorena Bianchetti che parlava della sua ...

Italia Sì - la gaffe Clamorosa di Elena Santarelli con Lorena Bianchetti : "Il marito...". Gelo in diretta : gaffe pazzesca di Elena Santarelli a Italia Sì, su Raiuno, condotta da Marco Liorni. La "consigliera" ad in certo punto si è rivolta all'altra ospite Lorena Bianchetti che parlava della sua maternità e si è lasciata scappare una frase da brividi: "Abbiamo in comune il marito...". In realtà la Santar

Elena Santarelli : Clamorosa gaffe con Lorena Bianchetti a Italia Si : Italia Si, Elena Santarelli fa una gaffe con Lorena Bianchetti: “Abbiamo il marito in comune” clamorosa gaffe di Elena Santarelli all’inizio della puntata di Italia Si di oggi, sabato 27 aprile 2019. Nell’appuntamento speciale di oggi, il padrone di casa Marco Liorni ha ospitato un intero cast di vip, tutti saliti sul podio, tra cui Lorena Bianchetti, nota conduttrice di A Sua Immagine, da poco diventata mamma. E proprio ...

Formula 2 - gaffe Clamorosa di due commissari di pista : scena comica sulla pista di Baku [VIDEO] : Nel tentativo di spingere la vettura di Gelael, due commissari di pista sono finiti a gambe all’aria riuscendo però a far ripartire il pilota L’organizzazione del Gp di Baku e i commissari di pista continuano a collezionare brutte figure nel week-end appena iniziato, attirando su di sè critiche e strali. Dopo quanto avvenuto nelle FP1 di Formula 1, annullate per l’incidente occorso a Russell, questa volta nel mirino sono ...

Matrix - Clamorosa gaffe nello spot del programma di Nicola Porro : 'Interviste ai leader in corsa per...' : Anche i migliori... sbagliano. Succosa gaffe alla ripartenza di Matrix , il talk-show condotto da Nicola Porro su Canale 5. Il ritorno, in verità, è previsto per il prossimo 30 aprile, ma già si ...

Matrix - Clamorosa gaffe nello spot del programma di Nicola Porro : "Interviste ai leader in corsa per..." : Anche i migliori... sbagliano. Succosa gaffe alla ripartenza di Matrix, il talk-show condotto da Nicola Porro su Canale 5. Il ritorno, in verità, è previsto per il prossimo 30 aprile, ma già si discute dello scivolone nel promo proposto sui canali Mediaset. Come sottolinea tvblog.it, non è infatti p

Striscia la Notizia non risparmia neppure Papa Francesco : la Clamorosa gaffe di Pasquetta : Il regno dell'irriverenza, ovvero Striscia la Notizia, che non risparmia nemmeno l'imitazione di un intoccabile (almeno teoricamente) come Papa Francesco. Nell'edizione del tg satirico trasmessa su Canale 5 lunedì 22 aprile, infatti, è stato proposto un servizio in cui Dario Ballantini vestiva i pan

"God save the Champions". E Bonolis ride per la Clamorosa gaffe : Lo scorso venerdi 19 aprile, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la nuova puntata di Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ha visto sfidarsi tra loro le squadre "Davide e Golia". Il nuovo appuntamento del programma ha avuto come protagonisti Fabio Basile per i "Davide" e Luigi Mastrangelo per i "Golia".Ciao Darwin e l'esilarante scontro tra Davide e GoliaNel corso della nuova sfida di Ciao Darwin, la ...