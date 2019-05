CD Projekt RED apre il suo negozio di merchandise ufficiale a tema The Witcher | GWENT e

L'uscita di Cyberpunk 2077 potrebbe essere vicina : CD Projekt RED è alla ricerca di un Release Manager : Quanti di voi sono in attesa dell'arrivo di Cyberpunk 2077? Molto probabilmente sarete in molti e, forse, L'uscita dell'attesissimo gioco targato CD Projekt RED potrebbe non essere poi così lontana.Stando a quanto emerso su ResetEra, sembra che il team responsabile di The Witcher sia alla ricerca di un Release Manager che avrà il compito di affiancare gli sviluppatori dello studio nella pubblicazione dei prossimi prodotti.Chi assumerà questo ...

Uscita di Cyberpunk 2077 a un punto di svolta : CD Projekt RED è pronta ad invadere PS4 - Xbox One e PC : L'Uscita di Cyberpunk 2077 è uno degli argomenti più caldi nella community di videogiocatori. Non a caso, si tratta del prossimo progetto di CD Projekt RED, compagnia che negli anni ci ha regalato la sontuosa trilogia ruolistica di The Witcher. Archiviate le avventure dello strigo Geralt di Rivia, la software house polacca è ora pronta a trascinare gli appassionati in un mondo fatto di metallo, luci al neon e corruzione, da vivere a portata di ...

CD Projekt RED in trattative con Google per Stadia : Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare sulla piattaforma streaming : Avendo annunciato la loro nuova piattaforma Stadia basata su streaming, Google cercherà ovviamente di attirare i migliori e più grandi nomi del settore per assicurarsi il supporto per la piattaforma. E in questo momento, ci sono pochi nomi che sono più grandi di Cyberpunk 2077, o CD Projekt RED.E, come segnala Gamingbolt, le due parti sono già in trattative tra loro. Durante la loro ultima conference call finanziaria lo studio polacco ha ...

Cyberpunk 2077 protagonista all'E3 2019 : sarà lo show più importante di sempre per CD Projekt RED : CD Projekt RED ha recentemente confermato che porterà Cyberpunk 2077 all'E3 di giugno quest'anno, e durante la loro ultima conference call, hanno parlato un po' di più di cosa comporterà questo. Secondo lo sviluppatore, l'E3 2019 sarà lo show più importante della loro storia, e Cyberpunk 2077 avrà quella che ritengono una posizione di grande rilievo.Come segnala Gamingbolt, lo sviluppatore ha confermato che il prossimo gioco di ruolo è in fase ...