Casal Bruciato | Raggi va via scortata ' I rom hanno diritto a quella casa'

Roma - Raggi contestata a Casal Bruciato : 'Famiglia rom legittima assegnataria' : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha visitato l'abitazione di Casal Bruciato assegnata a una famiglia nomade . La prima cittadina è stata a lungo contestata e ha lasciato la periferia Romana scortata ...

Nella casa della famiglia rom a Casal Bruciato : "Raggi ci ha chiesto di resistere" : Senada è esausta, non ce la fa più. “La sindaca Raggi ci ha detto di resistere qualche giorno, poi vediamo come va”, dice mentre ti tiene la testa con le mani. La situazione per la famiglia rom di casal Bruciato non si sblocca nemmeno dopo la visita della prima cittadina, contestata e insultata dai condomini di via Satta. “Questa casa mi piace - ammette la donna bosniaca ad HuffPost - Ma non posso stare qui ...

Casal Bruciato - il ragazzo che urlava contro i rom : “Mai detto ‘ti stupro’. Io di Casapound? No”. Ma c’è foto con la pettorina : “I giornali dicono che ho detto ‘ti stupro’, non l’ho detto. Ho detto altre brutte parole e mi scuso, ieri non si ragionava molto bene”. A 24 ore dalla protesta di alcuni cittadini e di militanti dell’estrema destra romana sotto l’abitazione assegnata a una famiglia rom a Casal Bruciato, il ragazzo ripreso mentre urla ‘ti stupro’ alla donna che rientra in casa diffonde un video. Nel filmato, ...

Raggi incontra famiglia rom a Casal Bruciato : con lei direttore Caritas : Roma – Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sta incontrando in questo momento la famiglia Rom nell’appartamento assegnato in via Satta, a Casal Bruciato. Con lei sono presenti i vicini di casa, il direttore della Caritas, don Ben Ambarus, e un delegato del Vicariato. L'articolo Raggi incontra famiglia rom a Casal Bruciato: con lei direttore Caritas proviene da RomaDailyNews.

