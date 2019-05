Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe usare memorie UFS 3 0 come OnePlus 7 Pro

Risolti i punti deboli con il Samsung Galaxy Note 10 : tutti gli spunti : Il produttore asiatico sta lavorando per perfezionare oltre ogni misura il Samsung Galaxy Note 10, eliminando alla radice quelli che finora sono stati i suoi crucci più accentuati. Il dispositivo non soffrirà certamente di problemi relativi all'autonomia, dal momento che integrerà una batteria molto capiente (forse da 4500mAh nell'ambito del modello Pro, ndr.), ed anche un alimentatore da 25W, come specificato da Forbes su suggerimento ...

Offerte Amazon al 7 maggio : Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Pro e P30 Lite : La giornata del 7 maggio non è avida di Offerte Amazon: le proposte commerciali fioccano, potreste volerle cogliere, ed è per questo che siamo qui pronti a sottoporle prontamente alla vostra attenzione, in modo possiate valutarle con la dovuta calma, per poi eventualmente affondare il colpo al momento giusto (vi anticipiamo che tra le proposte figura anche quella relativa al Samsung Galaxy S10e, tra i device più acquistati di questo ...

Huawei P30 contro iPhone XR e Samsung Galaxy S10e : qual è il migliore? Scopritelo nel mega confronto : Che ne dite di un confrontone tra Huawei P30, iPhone XR e Samsung Galaxy S10e? Tutti e tre quasi top che per alcuni aspetti superano anche i fratelli maggiori, ma quale scegliere? L'articolo Huawei P30 contro iPhone XR e Samsung Galaxy S10e: qual è il migliore? Scopritelo nel mega confronto proviene da TuttoAndroid.

Rimborsi per i Samsung Galaxy Fold non venduti - le cose andranno davvero per le lunghe? : Immobilismo totale per la prossima uscita del Samsung Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole protagonista di uno stop alle vendite alla vigilia della sua commercializzazione negli Stati Uniti ma anche in Europa e dunque in Italia. Sulle spedizione degli innovativi device, il produttore si era detto pronto a dare nuove notizie nelle prossime settimane e questo (oramai) all'incirca 15 giorni fa. Da allora nulla è successo, anzi, le ultime missive ...

Addirittura 67 vulnerabilità risolte per i Samsung Galaxy : delicato e pesante l’aggiornamento di maggio : Sarà molto delicato l'aggiornamento di maggio per tutti i Samsung Galaxy destinati a toccare con mano il pacchetto software, almeno stando alle informazioni preliminari venute alla luce questo martedì. Dopo alcuni giorni di attesa, infatti, il produttore coreano si è finalmente sbilanciato sul nuovo upgrade, fornendoci alcuni spunti davvero interessanti che possiamo iniziare a condividere con voi. Cerchiamo dunque di scendere maggiormente in ...

Ancora nessuna novità per Samsung Galaxy Fold e il produttore chiede agli utenti se mantenere i pre-ordini : Samsung ha inviato agli utenti che hanno pre-ordinato il Samsung Galaxy Fold un'email con degli aggiornamenti sulle correzioni apportate per i problemi riscontrati L'articolo Ancora nessuna novità per Samsung Galaxy Fold e il produttore chiede agli utenti se mantenere i pre-ordini proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10e a 499 euro e Huawei P30 Pro a 699 guidano gli Imperdibili di eBay : Gli Imperdibili di eBay tornano in grande stile e includono molte offerte interessanti su smartphone e tablet Android: andiamo a scoprire i migliori sconti! L'articolo Samsung Galaxy S10e a 499 euro e Huawei P30 Pro a 699 guidano gli Imperdibili di eBay proviene da TuttoAndroid.

Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android : Huawei P20 - HONOR View20 - ASUS ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta -, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android: Huawei P20, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Home non è morto e sta finalmente per arrivare sul mercato : Samsung Galaxy Home, il primo speaker smart del produttore annunciato ormai nove mesi fa, sembra finalmente pronto ad arrivare sul mercato. L'articolo Samsung Galaxy Home non è morto e sta finalmente per arrivare sul mercato proviene da TuttoAndroid.

Consultiamo più velocemente le notifiche sul Samsung Galaxy S10 : spunta un trucchetto : Ci siamo appena lasciati alle spalle una settimana poco entusiasmante per tutti coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S10, alla luce delle segnalazioni da parte di un utenti che ha parlato del suo dispositivo finito in fiamme. Potete approfondire la questione con il nostro articolo dello scorso 3 maggio, mentre oggi voglio concentrarmi su alcune dritte che potrebbero migliorare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare il device nel ...

Offerte Samsung per la Festa della Mamma 2019 : buon prezzo del Samsung Galaxy S10e e del Note 9 con smartwatch regalato : Settimana cruciale per la caccia alle Offerte Samsung per l'imminente Festa della Mamma 2019 che ricorrerà proprio domenica 12 maggio. Il produttore, nel nostro paese, ha lanciato una serie di promozioni penate appositamente per la persona speciale a cui è dedicata la festività, magari con un certa passione per l'hi-tech, visti i bundle di prodotti venduti sullo store dell'azienda. Se si ha a disposizione un buon budget, non possono passare ...

Sempre più diffuso il problema burn-in per il Samsung Galaxy S8 : rimedi e aspettative : Oggi 6 maggio occorre parlare nuovamente del Samsung Galaxy S8, dopo i dubbi che hanno accompagnato la scorsa settimana a causa del ritardo accumulato dal produttore asiatico in merito alla distribuzione dell'aggiornamento di aprile. Dopo aver trattato la questione, con relative spiegazioni per i possessori dello smartphone commercializzato poco più di due anni fa, stavolta è importante soffermarsi su un problema che a quanto pare si sta ...

Samsung Galaxy S10e in offerta a un prezzo pazzesco da Esselunga : eccolo a 499 euro : Se avete deciso di acquistare il Samsung Galaxy S10e e state soltanto aspettando l'occasione giusta, la nota catena Esselunga potrebbe avere ciò che fa al caso vostro L'articolo Samsung Galaxy S10e in offerta a un prezzo pazzesco da Esselunga: eccolo a 499 euro proviene da TuttoAndroid.

Nuova uscita per il Samsung Galaxy Fold solo nella seconda parte del 2019? Huawei gongola : A quando la Nuova data di uscita del Samsung Galaxy Fold? Dopo lo scandalo delle prime unità di smartphone pieghevole fin troppo esile nella sua componente più rivoluzionaria, ossia il display e dunque il rinvio alla prima commercializzazione del device, ci sono molti dubbi sulle reali intenzioni del produttore relative alla distribuzione sul suo top di gamma che avrebbe dovuto fare la differenza. All'annuncio del blocco delle vendite un paio di ...