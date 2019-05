Lavori ripresi per il dark mode su WhatsApp | quando vedremo la modalità notte su Android?

optimaitalia

(Di martedì 7 maggio 2019)Ottime notizie per gli utentiche attendono ilsu. Per chi (difficilmente) non lo sapesse ancora, si tratta dellaprevista per l'applicazione di messaggistica che consente di avere la schermata in app completamente nera e dunque le chat singole e di gruppo che si sviluppano su sfondi molto riposanti per gli occhi, oltre che "amici" della 'autonomia dei nostri smartphone (in particolari quelli con pannello OLED). Solo qualche giorno fa, inspiegabilmente, non avevamo potuto che constatare come nelle ultime versioni betadel servizio non ci fosse più alcun ferimento alla funzione. Oggi, al contrario, è possibile commentare un ritorno aiper la specifica feature.Il solito e informatissimo WABetaInfo, nelle scorse ore, ha reso noto ai suoi follower che (di nuovo) gli esperti sarebbero proprio al lavoro sull'introduzione del...

