Il brutale Mordhau ha venduto quasi 500 000 copie su Steam in una sola settimana

(Di martedì 7 maggio 2019) A quanto pare il fascino del Medioevo ha colpito ancora e(titolo multiplayer ambientato nel Medioevo) è riuscito a vendere500.000su, dopo solo unadalla pubblicazione.Come riporta Gamingbolt, gli sviluppatori hanno affermato di aver registrato un picco di 60.000 giocatori in contemporanea, che rende di fattouno dei giochi più popolari su. E non è un risultato da poco considerando che il gioco ha dovuto fare i conti con colossi di lunga data come Dota 2, Counter-Strike GO e PlayerUnknown's Battlegrounds. Se volete saperne di più, di seguito trovate le caratteristiche principali del gioco:è disponibile su PC. Cosa ne pensate? Avete provato questo titolo?Leggi altro...

