HBO conferma che il cameo del caffè Game of Thrones è un errore

(Di martedì 7 maggio 2019) Dopo la messa in onda del quarto episodio dell’ottava stagione diofi fan hanno notato un particolare del tutto fuori ambientazione. Nella scena in cui Jon, a Grande Inverno, riceve le lodi di alcuni sopravvissuti, appare sul tavolo davanti a Daenerys un bicchiere di caffè Starbucks. L’emittente televisiva HBO ha quindi diffuso una nota nella quale commenta ironicamente la questione, chiarendo che si tratta solo di un: “La tazza di latte che è apparsa nell’episodio è stata ovviamente un. Daenerys aveva ordinato una tisana”.Sulla pagina Twitter di Starbuck è apparso invece un commento della catena di caffè statunitense: “In tutta onestà siamo sorpresi che non abbia ordinato un Dragon drink”. Bernie Caulfield, uno dei produttori della serie, in un’intervista alla ...

