repubblica

(Di martedì 7 maggio 2019) Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata

repubblica : Google rilancia sull'intelligenza artificiale. E arriva un nuovo smartphone Pixel low cost - infoitscienza : Google rilancia sull'intelligenza artificiale. E arriva un nuovo smartphone Pixel low cost - paoloigna1 : Prospettiva da valutare...#AI #Google rilancia sull'intelligenza artificiale. E arriva un nuovo smartphone Pixel lo… -