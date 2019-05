Google annuncia il potenziamento della ricerca con una spiccata attenzione ai podcast

Al Google I/O 2019 potrebbe essere annunciato un UI Framework di nuova generazione per Android : Man mano che ci avviciniamo al Google I/O 2019, il colosso di Mountain View aggiunge al programma informazioni sulle varie sessioni organizzate L'articolo Al Google I/O 2019 potrebbe essere annunciato un UI Framework di nuova generazione per Android proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia le Tiles per Wear OS : ecco i widget sugli smartwatch : Con un breve ma dettagliato comunicato stampa, Google annuncia l'arrivo di nuove funzionalità per Wear OS comunicando che saranno disponibili con un aggiornamento dal prossimo mese.

Google vende pochi Pixel 3 e annuncia grosse novità per il Google I/O : Nelle scorse ore è arrivata la conferma che il 7 maggio al Google I/O 2019 ci saranno novità hardware ed il pensiero va subito ai Google Pixel 3a e Pixel 3a XL

Walmart annuncia : si potranno ordinare generi alimentari a voce attraverso Google : La multinazionale statunitense, proprietaria dell'omonima catena di negozi al dettaglio, Walmart ha annunciato che i clienti potranno ordinare generi alimentari a voce attraverso l'assistente intelligente di Google. "A partire da questo mese, i clienti potranno chiamare e dire: "Ehi Google, parla con Walmart" e l'assistente di Google aggiungerà gli articoli direttamente al carrello della spesa. I clienti ...

Annunciato l'arrivo di Google Assistant in Messaggi - ma per errore : Sta facendo il giro della Rete un tweet pubblicato probabilmente per errore da Google e che annuncia un'importante novità relativa a Google Assistant

Google annuncia Stadia : La nuova piattaforma da Gaming più potente delle console : In occasione della Game Developers Conference 2019, Google ha presentato la sua nuova piattaforma da Gaming, si tratta di Stadia, la quale non necessità di un hardware locale, in quanto non si tratta di una console tradizionale, a seguire tutti i dettagli. Google presenta il futuro del Gaming Stadia è una piattaforma di gioco accessibile via Streaming, grazie a data center della potenza di ben 10.7 TeraFlops, come una PS4 Pro e ...

Google annuncia Stadia : scopriamo il servizio streaming e tutti i dettagli : "Una piattaforma per tutti, davvero per tutti". Queste le parole del CEO di Google, Sundar Pichai.Google ha appena rivelato Stadia il nuovo servizio in streaming che debutterà in Nord America e in Europa nel corso di questo 2019. Ecco i primi dettagli svelati alla GDC 2019: Si parla anche di accesso diretto, della possibilità di vedere un gioco per esempio su YouTube e di accederci immediatamente senza barriere di alcun tipo. Si parla di una ...

Google Play apre le pre-registrazioni a tutti gli sviluppatori e annuncia ulteriori novità : Google Play apre la pre-registrazione sul Play Store a tutti gli sviluppatori, incrementando inoltre le dimensioni delle app bundle.