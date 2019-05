Don Matteo 12 | episodi speciali | tornano Simone Montedoro e Insinna

Primo ciak per Don Matteo 12 - Terence Hill sul set tra conferme e grandi ritorni (foto) : Sono ufficialmente iniziate le riprese di Don Matteo 12, il nuovo e ultimo capitolo dell'amata fiction Rai che rivedremo in prima serata il prossimo anno. Il debutto della dodicesima stagione coincide con un anniversario importante: nel 2020 la serie compirà vent'anni. Era infatti il 2000 quando andò in onda l'episodio pilota di Don Matteo, diventato oggi uno dei fuori all'occhiello della serialità televisiva italiana. Terence Hill, per la ...

Caso Siri - Salvini 'Non abbanDono uomini con cui ho fatto un pezzo di strada'. Di Maio 'Matteo forte con i deboli - abbia coraggio' : Non si placa lo scontro all'interno del governo gialloverde sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione di cui il M5s reclama da giorni le dimissioni. Ma il vicepremier Matteo Salvini, ...

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli : continue liti nel governo - Matteo Salvini e Luigi Di Maio perDono consensi : Le troppe e continue liti nel governo stanno penalizzando i due vicepremier. Non solo Luigi Di Maio, ora anche Matteo Salvini. Seppure, a oggi, "un italiano su due esprime valutazioni positive per il governo (contro il 39% di giudizi negativi) e il 53% per il presidente del Consiglio (contro il 37%)

Intervista a Matteo GarDonio de Il Ponte Casa d'Aste - Artribune : La mia esperienza di studioso ben si coniuga con tale percorso ma, ed è certamente d'aiuto, gli anni passati tra Venezia, Trieste e Parigi a contatto con le realtà più importanti nel mondo dell'arte, ...

Don Matteo compie 20 anni - via alle riprese con Terence Hill : A vent'anni dal primo ciak (nel 1999) Don Matteo torna sul set. Sono iniziate le riprese della dodicesima stagione della fiction diretta da Raffaele Androsiglio (primo blocco) e Alexis Sweet (secondo blocco) e prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Terence Hill, per la dodicesima volta, veste i panni del parroco più popolare d'Italia, insieme a Nino Frassica, nell'amato ruolo del Maresciallo Cecchini ...

Matteo Salvini - le mani su Roma : devastante sfida ai 5 Stelle - la Donna anti-immigrazione badante della Raggi : Il Consiglio dei ministri di martedì sera è un nulla di fatto sul caso di Armando Siri, che non vuole dimettersi. Ma sottosegretario leghista a parte, il governo trova il via libera per alcune nomine di peso. Quelle dei nuovi vertici di Bankitalia, con Fabio Panetta direttore generale e Daniele Fran

Tennis - Matteo Berrettini : “Budapest - una vittoria sentita. Roma è importante - punto a WimbleDon. La Coppa Davis…” : Matteo Berrettini sta ancora festeggiando il bellissimo trionfo di Budapest, il 23enne ha conquistato il suo secondo titolo ATP della carriera dopo quello dello scorso anno a Gstaad e si lancia con grande ottimismo verso i prossimi appuntamenti tra cui spiccano gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Il Tennista Romano sta vivendo un ottimo momento di forma e ha espresso tutta la sua gioia in un’intervista concessa al ...