 De Laurentiis da Madrid | «Nel calcio mondiale serve una rivoluzione copernicana»

(Di martedì 7 maggio 2019) Il presidente del Napoli Aurelio Deha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della riunione che si è tenuta questa mattina atra i rappresentanti delle squadre europee per parlare della nuova Champions e della SuperLega proposta da Agnelli, su cui sia il presidente che Urbano Cairo si erano espressi negativamente negli ultimi giorni. «Io sono dell’avviso che sia la Champions League che l’Europa League si sono invecchiate, hanno fatto il loro corso, ma non e’ che con una manciata di soldi in più si accontentano gli altri club, perché cosi’ facendo non accontenti la crescita del. Secondo me, con i soldi in più si può accontentare tutti ma a condizione che si faccia una, che cancelli dalla faccia della terra questa Champions e questa Europa League e si stabilisca una nuova European Cup in ...

