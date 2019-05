Xbox e Game of Thrones | qualcosa bolle in pentola?

Nuovo gioco di Game of Thrones in uscita? Il trailer Xbox stuzzica i fan del Trono di Spade : Lunedì è ormai il giorno di Game of Thrones. E in particolare della sua ottava stagione, quella che andrà a chiudere per sempre le vicende in salsa fantasy della saga di casa HBO sul piccolo schermo. Ispirato ai romanzi di George R. R. Martin, lo show va infatti in onda la domenica notte negli Stati Uniti, per poi sbarcare anche in Italia proprio il primo giorno della settimana, così da allietare gli appassionati di serialità affamati di epiche ...

La PS5 e la nuova Xbox senza dischi : cosa succede nel mondo dei videogame : Due annunci nel giro di poche ore: uno atteso e uno a sorpresa, uno che comunica un'uscita imminente e l'altro invece riferito a un evento più lontano. È quanto avvenuto nel mondo dei videogame con le notizie che arrivano da due dei protagonisti del settore: Sony che ha ufficialmente comunicato alcuni dettagli tecnici della sua futura PlayStation 5 e Microsoft che porta ...

Wolfenstein 2 e The Surge arrivano su Xbox Game Pass : Dopo la poco entusiasmante line up di maggio dei Games With Gold, Microsoft sorprende con i nuovi titoli per gli abbonati a Xbox Game Pass.Il catalogo del servizio si è espanso notevolmente negli ultimi mesi, includendo numerose produzioni di assoluto spessore. Un trend che a quanto pare continuerà anche a maggio.Come riporta Xbox Wire, tra le new-entry, quello che spicca di più è sicuramente Wolfenstein 2: The New Colossus, l'ultima ...

Annunciati ufficialmente i Games With Gold di maggio 2019 : quali sono i giochi gratis Xbox : Ci è voluto più tempo del previsto, ma Microsoft ha annunciato i Games With Gold di maggio 2019. Questo significa che il colosso di Redmond, grazie al tweet in calce dall'account di Larry "Major Nelson" Hyrb, ha finalmente alzato il sipario sui quattro videogiochi che tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratuitamente il prossimo mese. Naturalmente sulle due console della compagnia, vale a dire Xbox One e Xbox ...

Xbox Game Pass Ultimate è il servizio in abbonamento "definitivo" che combina Xbox Live Gold e Xbox Game Pass : Se n'era parlato per la prima volta a inizio aprile in un semplice rumor ma ora è arrivata la conferma ufficiale di Microsoft che si è affidata al proprio sito ufficiale e a Ben Decker (capo della divisione gaming service della compagnia) per l'annuncio ufficiale. Di cosa stiamo parlando? Dell'Xbox Game Pass Ultimate.L'universo Xbox amplia la propria offerta di servizi in abbonamento proponendo una sorta di pacchetto definitivo che verrà ...

Xbox Game Pass in offerta a 1 euro per 3 mesi : Da ieri, l’abbonamento trimestrale a Xbox Game Pass è in offerta al vantaggioso prezzo di 1 euro. Xbox Game Pass permette l’accesso ad oltre a 100 giochi tra cui titoli AAA e first party. Da pochi giorni, è stato aggiunto anche Minecraft ai titoli giocabili, uno dei giochi più apprezzati al mondo e che Microsoft acquistò durante il 2014. Si tratta di un’ottima offerta e sarà disponibile per i prossimi 30 giorni. Cosa ne ...

Xbox Game Pass : disponibile una promozione che offre l'abbonamento di tre mesi a solo 1 Euro : Mentre pochi giorni fa sono stati svelati i nuovi giochi disponibili su Xbox Game Pass, Monster Hunter: World, Prey e Life Is Strange 2: Episode 2 e altri, ecco arrivare un'interessantissima promozione per il servizio di Microsoft.Infatti, se avete intenzione di abbonarvi a Game Pass, ora potete sfruttare un'offerta che prevede l'abbonamento a tre mesi di servizio a solo 1 Euro.Come potete leggere sul sito ufficiale, la promozione vi garantisce ...

Ultime uscite Xbox Game Pass - tutti i nuovi giochi di aprile 2019 per Xbox One : Come accade ormai da qualche tempo, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass. Grazie al solito e buon Major Nelson, tutti i fedelissimi del colosso di Redmond possono consultare - e naturalmente godersi! - diverse nuove uscite che vanno ad arricchire il catalogo del servizio on-demand americano nel corso del mese di aprile 2019. La lineup include sei titoli per Xbox One, con i primi due disponibili già da domani - 11 aprile - e gli ...

Monster Hunter : World - Prey e Life Is Strange 2 : Episode 2 tra i giochi di aprile di Xbox Game Pass : Major Nelson ha da poco comunicato quali saranno i nuovi giochi di Xbox Game Pass che saranno disponibili nel mese di aprile e, come potete leggere voi stessi, si tratta di titoli piuttosto apprezzati dai giocatori.I giochi in arrivo questo mese comprendono The Golf Club 2, Prey, Monster Hunter World, The Walking Dead: A New Frontier , Life is Strange 2 Episode 2 e Resident Evil 5.Major Nelson ha anche comunicato le date in cui saranno ...

Microsoft : "Xbox Game Pass è un programma in continua evoluzione" : Durante la GDC 2019, il regional lead di ID @ Xbox, Agostino Simonetta, ha condiviso alcuni interessanti commenti su Xbox Game Pass.Il servizio, che recentemente è sembrato essere in espansione anche su Nintendo Switch, è considerato "in continua evoluzione" da Microsoft, riporta Gamepur."Game Pass è un programma in continua evoluzione", ha detto Simonetta a GameReactor.eu.Leggi altro...

Domani verranno annunciati sei nuovi giochi per Xbox Game Pass : Proprio poco dopo avervi presentato un'offerta davvero imperdibile riguardante il servizio, arriva quello che è sostanzialmente un annuncio ufficiale da parte di Microsoft: il catalogo di Xbox Game Pass sta per accogliere sei nuovi giochi.Come segnalato da DualShockers, il profilo Twitter ufficiale dedicato al servizio ha sostanzialmente rivelato che nella giornata di Domani, 10 aprile, dovrebbero essere annunciati 6 nuovi titoli che entreranno ...

Cercate un abbonamento a Xbox Game Pass? Disponibile un'imperdibile offerta : Se siete in possesso di una console della famiglia Xbox One ma ancora non avete sottoscritto l'abbonamento a Xbox Game Pass, abbiamo delle ottime notizie per voi.Infatti, su Amazon è comparsa un'imperdibile offerta che propone uno sconto per l'abbonamento al servizio di Microsoft.Nello specifico, potete fare vostro l'abbonamento di 3 Mesi + 3 Mesi Gratuito al prezzo di 29,99 Euro. Ma affrettatevi, perchè l'offerta è a tempo limitato e scadrà tra ...

Sea of Thieves a quota 5 milioni di giocatori : la metà degli utenti accede al gioco attraverso Xbox Game Pass : Rare ha condiviso alcuni interessanti dati relativi al suo titolo piratesco Sea of Thieves. Nello specifico, l'executive producer, Joe Neate ha reso noto il numero dei giocatori registrati.Secondo quanto riferito da Jeuxvideo.com, attualmente Sea of Thieves può contare su 5 milioni di giocatori registrati. Tuttavia, il 50% di essi sono in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass, quindi accedono al titolo attraverso il servizio di ...