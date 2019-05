Ucciso in carcere Sassari | tre ergastoli

Sassari - detenuto Ucciso in carcere : tre ergastoli in appello. Fine pena mai anche per un agente penitenziario : Fine pena mai. La Corte d’appello di Sassari ha ribaltato la sentenza di primo grado condannando all’ergastolo Pino Vandi, Nicolino Pinna e l’agente penitenziario Mario Sanna, ritenendoli responsabili dell’omicidio di Marco Erittu, il detenuto trovato senza vita nel 2008 in una cella del carcere di San Sebastiano a Sassari, morte archiviata inizialmente come suicidio. Tutti gli imputati erano stati assolti in primo grado nel ...

ANTONIO STANO Ucciso DAI BULLI : 8 IN CARCERE/ Manduria - "pestaggi sincronizzati" : ANTONIO STANO, il 66enne UCCISO dai BULLI: CARCERE confermato per gli otto ragazzi fermati lo scorso 30 aprile. Pestaggi 'sincronizzati'.

Manduria - 66enne torturato e Ucciso : otto ragazzi in carcere : Continua ancora a far parlare il caso avvenuto a Manduria, nel tarantino, dove una baby gang composta da 14 ragazzi avrebbe torturato e ridotto in fin di vita Antonio Cosimo Stano, 66enne del posto con problemi psichici. L'uomo è deceduto dopo 18 giorni di ricovero in ospedale, a causa delle sue gravi condizioni, il 23 aprile scorso. Nelle ultime ore il gip del capoluogo ionico, Paola Morelli, ha accolto la richiesta della pm Pina Montanaro, la ...

Pensionato Ucciso - confermato il carcere per i due maggiorenni : 'Famiglie non sanno educarli' : Terrorizzato, preso in giro, costretto a invocare aiuto:, il 66enne di morto il 23 aprile ucciso di botte da una baby gang era braccato dai suoi aguzzini. Lo scrive il gip confermando il carcere per i ...

Pensionato Ucciso a Manduria - il gip 'Maggiorenni in carcere perché famiglie incapaci di educarli e controllarli' : 'I nuclei familiari degli indagati hanno dato prova di incapacità a controllare ed educare i giovani': è questo il motivo per cui sono finiti in carcere gli otto ragazzi che avrebbero aggredito il ...

Pensionato Ucciso - confermato il carcere per i due maggiorenni. Il gip : 'Braccato dai suoi aguzzini' : Terrorizzato, preso in giro, costretto a invocare aiuto:, il 66enne di morto il 23 aprile ucciso di botte da una baby gang era braccato dai suoi aguzzini. Lo scrive il gip confermando il carcere per i ...

Pensionato Ucciso di botte : confermato il carcere per i due maggiorenni : Il gip del Tribunale di Taranto non ha convalidato i fermi, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga, dei due maggiorenni coinvolti nell'indagine sulle violenze compiute ai danni di , il 66enne ...

Manduria - pensionato Ucciso di botte : confermato il carcere per i due maggiorenni : Il gip del Tribunale di Taranto non ha convalidato i fermi (ritenendo non sussistente il pericolo di fuga) dei due maggiorenni coinvolti nell'indagine sulle violenze compiute ai danni di Antonio...

Cosa nostra - in carcere 26 appartenenti al clan dei Tuppi. Tra loro gli assassini di Arena - consigliere della Dc di Misterbianco Ucciso nel 1991 : A quasi 28 anni di distanza gli inquirenti ritengono di avere individuato alcuni dei responsabili dell’omicidio di un potente esponente della Dc catanese a cavallo tra anni ‘80 e ‘90: Paolo Arena, ex vice sindaco di Misterbianco e consigliere comunale di quella stessa città alle porte di Catania, fu ucciso la mattina del 28 settembre 1991 da un com...

Bimbo Ucciso - madre resta in carcere : NAPOLI, 29 APR - I giudici del Tribunale del Riesame di Napoli, ottava sezione, hanno confermato il carcere per Valentina Casa, la donna accusata di avere assistito inerme al violento pestaggio ai ...

Si è Ucciso in carcere un uomo arrestato in Turchia con l’accusa di essere una spia degli Emirati Arabi Uniti : Uno dei due uomini arrestati questo mese in Turchia con l’accusa di spionaggio per conto degli Emirati Arabi Uniti si è ucciso nel carcere di Silivri, in provincia di Istanbul: lo ha confermato l’agenzia di stampa nazionale turca Anadolu, in seguito

Funerali Gabriel - palloncini bianchi e migliaia di persone per l'ultimo saluto al bimbo Ucciso. I genitori sono in carcere : Un funerale senza omelia. Una bara bianca al centro dell'altare nella chiesa di Santa Maria Assunta a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, per dare l'ultimo saluto a...

Funerali Gabriel - palloncini bianchi e centinaia di persone per l'ultimo saluto al bimbo Ucciso. I genitori sono in carcere : Un funerale senza omelia. Una bara bianca al centro dell'altare nella chiesa di Santa Maria Assunta a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, per dare l'ultimo saluto a...

Bimbo Ucciso - padre resta in carcere : Interrogatorio di garanzia stamattina per Nicola Feroleto, detenuto presso la Casa circondariale di Cassino, con l'accusa di aver ucciso il figlio Gabriel, di 2 anni, insieme con la madre , Donatella ...