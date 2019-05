Serie D | i verdetti dell’ultima giornata e gli accoppiamenti playoff e playout

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Si è conclusa l’ultimadiD, la quarta divisione italiana. Emessi idella stagione tra promozioni,GIRONE A Lecco promosso inC Sanremo, Savona, Ligorna e Inveruno ai play-off Sestri Levante e Arconatese ai play-out Pro Dronero, Stresa e Borgaro retrocesse in EccellenzaPLAY-OFF Sanremo – Inveruno Savona – LigornaPLAY-OUT Sestri Levante – ArconateseGIRONE B Como promosso inC Mantova, Pro Sesto, Rezzato, Caronnese ai play-off Legnago, Darfo Boario, Ambrosiana e Villafranca ai play-out Ciserano e Olginatese retrocesse in EccellenzaPLAY-OFF Mantova – Caronnese Pro Sesto – RezzatoPLAY-OUT Legnago – Villafranca Darfo Boario – AmbrosianaGIRONE C Arzignano promossa inC Adriese, Union Feltre, Campodarsego ...

