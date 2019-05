Sequestrata la tribuna dello stadio Torre del Greco | manca l’agibilità

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nelle ultime ore gli agenti del Commissariato didelhanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip delle diAnnunziata in relazione ad un’indagine coordinata dalla Procura oplontina, sono emerse ipotesi di reato poste in essere da due ex dirigenti comunali, dall’amministratore unico della ditta edile che ha eseguito le opere di adeguamento e ampliamento dell’impianto sportivo e dal direttore dei lavori. Sono state accertate “gravi illiceità” commesse dall’amministratore unico e dal direttore dei lavori della ditta incaricata che ha eseguito le opere edili, in violazione dei progetto esecutivo e delle previste autorizzazioni amministrative, nonché della disciplina a tutela delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e della sicurezza nelle aree ad alto rischio sismico.Sono emersi una serie ...

