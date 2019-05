Salone del Libro | Zerocalcare boicotta | Michela Murgia | Non lasciamo la fiera ai

blogo

(Di lunedì 6 maggio 2019)Dal 9 al 13 maggio si svolge ildeldi Torino, ma le polemiche sono già cominciate con largo anticipo. A tenere banco è la discussione sulla presenza della casa editrice AltaForte, quella che ha pubblicato il recenteintervista a Matteo Salvini e che è considerata di estrema destra, perché vicina a CasaPound.Salvini:-intervista pubblicato da casa editrice vicina a CasaPound "Io sono Matteo Salvini - Intervista allo Specchio", questo il titolo deldi Chiara Giannini pubblicato da Altaforte, casa editrice vicina a CasaPoundIntanto, la prima conseguenza concreta sono state le dimissioni di Christian Raimo da consulente dell'evento dopo un suo post sui social in cui auspicava un"militante e antifascista" e criticava la presenza di Pietrangelo Buttafuoco, dicendo che ...

zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - HuffPostItalia : Dopo le dimissioni di Raimo, rinunciano al Salone del Libro Wu Ming e Ginzburg - Corriere : Salone del Libro, l'editore AltaForte: «L'antifascismo è il vero male del Paese» -